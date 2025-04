Jelentősen csökkenti a termékenységet a légszennyezés

Nagymértékben befolyásolja a levegőszennyezés a születésszámot Európában – derül ki a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) közleményéből. A HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont friss kutatása szerint egyértelmű kapcsolat van a szálló por koncentrációjának növekedése és a termékenység jelentős csökkenése között.

Az eredmények azt mutatják, ha a levegő szállópor-koncentrációja emelkedik (egy szórásegységnyivel), az a következő évben 14,1 százalékos, két évvel később pedig további 17,2 százalékos visszaesést eredményez a születések számában. Különösen súlyos ez a hatás az alacsonyabb GDP-jű régiókban, ami rámutat arra, hogy a szegényebb térségek még nagyobb kihívásokkal szembesülnek.

A szálló port két csoportra – PM10 és PM2.5 – szokás osztani. A PM10 a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskéket jelöli, ezek a légzőrendszer szűrőin fennakadnak, így nem jutnak le a tüdőhöz. A PM2.5-ös, 2,5 mikrométernél kisebb részecskék ennél sokkal károsabbak, mivel kisebb méretűek és bejuthatnak a tüdőbe is.

Számos kutatás bizonyítja, hogy a PM2.5, a PM10 és az ózon magasabb szintje negatívan befolyásolja a gyermekek egészségi állapotát, növelve az alacsony születési súly, a csecsemőhalandóság és az asztma előfordulásának valószínűségét. Egy 2016-os tanulmány például bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a 9/11-i porfelhőből származó légszennyezés jelentősen növelte a koraszülés és az alacsony születési súly valószínűségét.

A magyar kutatók most arra mutatták rá, hogy mindemellett a termékenységet is jelentősen befolyásolja a levegőben lévő szálló por, amelynek legfőbb forrásai a fa- és széntüzelés, valamint a benzin- és dízelmotorok koromkibocsátása.A szakértők szerint ezért energiahatékonyabb fűtési rendszerek bevezetésére, a járműflotta fiatalítására és a forgalombahelyezési szabályok szigorítására lenne szükség. Hangsúlyozták, hogy a levegőminőség javítása ma már nem csupán környezetvédelmi kérdés, hanem a társadalmi és gazdasági ellenálló képesség fontos tényezője. Úgy gondolják, a szálló por szintjének csökkentésével a kormányok nemcsak a közegészségügyet javíthatnák, hanem hozzájárulhatnának az európai termékenységi ráta csökkenésének mérsékléséhez is – ami különösen fontos az öregedő népesség és a csökkenő munkaerő-állomány miatt.

Magyarországon egyébként nem kedvező a helyzet a légszennyezés szempontjából. A legújabb globális levegőminőségi jelentés szerint 2024-ben nem volt olyan nagyváros az országban, ahol a WHO irányelvei szerint megfelelő lett volna a levegőminőség.