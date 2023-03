Alig van már olyan hely a világon, ahol tiszta a levegő

Világszerte hatalmas problémát jelent a nagyvárosok légszennyezettsége. A helyi adatok hiányában azonban sokáig nem lehetett átfogó képet alkotni arról, hogy az emberiség hány százaléka él olyan környezetben, ahol a levegőben szálló finompor (PM2.5) mértéke megfelel az Egészségügyi Világszervezet által is elfogadott mértékkel napi szinten.

Egy, a Lancet Planetary Health című szaklapban megjelent friss tanulmány azonban most térképen mutatta be, hogyan változott a szennyezés mértéke az elmúlt évtizedek során világszerte. Yuming Guo professzor, a kutatás vezetője kiemelte: az adatok rendszerezéséhez gépi tanulást használtak, amely rámutatott: közel sem csak a nagyvárosokban van baj – írja az Interesting Engineering.

A modell segítségével megállapították, hogy a világ népességének mindössze 0,001 százaléka, vagyis nagyjából 8 millió ember él olyan a környezetben, ahol a levegőben szálló finompor átlagos napi koncentrációja megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által is elfogadottnak tartott mértéknek.

A WHO megállapítása szerinti 15 μg/m³ (mikrogramm/köbméter levegő) határérték a globális földterület mindössze 0,18 százalékán volt megfigyelhető. Bár a vizsgált időszakban, vagyis 2000 és 2019 között Európában és Észak-Amerikában is csökkent az átlagos napi érték, a helyzet így is jelentős aggodalomra ad okot.

A helyzet Dél- és Kelet-Ázsiában volt a legrosszabb, ahol a napok több mint 90 százalékában magasabb volt a koncentráció, mint a WHO előírása szerinti határérték. Az éves átlag tekintetében Ausztráliában és Új-Zélandon (8,5 μg/m³), valamint Óceánia egyéb régióiban (12,6 μg/m³) volt a legalacsonyabb az éves PM2,5-koncentráció.

