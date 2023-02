Meteorit csapódott egy olaszországi erkélybe

Egy meteorit csapódott be a dél-olaszországi Matera ősi, festői városkájában – írja a The Guardian.

Az űrkőzet egy ház erkélyét találta el.

Az objektumot február 14-én Puglia és Basilicata régiójából is megfigyelték, a tűzgömb egyik maradványa egy testvérpár, Gianfranco és Pino Losignore otthonára zuhant.

A tulajdonosok napokkal később, az ingatlan napelemeinek ellenőrzésekor fedezték fel a törmelékeket. Mint Gianfranco Losignore elmondta, nem volt otthon a becsapódáskor, anyja viszont hallott egy nagy csattanást. Mivel épp nagyon szeles idő volt, az asszony arra gondolt, hogy egy ág zuhanhatott a tetőre.

A tűzgömbről készült felvételek alapján a szakértők meg tudták állapítani, hogy hol érhették el a felszínt az objektum darabjai. Eddig 70 grammnyi maradványt gyűjtöttek be. Carmelo Falco, az Olasz Asztrofizikai Intézet alá tartozó Prisma projekt munkatársa szerint rengeteg meteorit éri el a földet, a materai eset különlegessége, hogy az anyag egy tiszta felületre került, így nem szennyeződött be. Az is ritka, hogy az űrkőzetek olyan helyen landoljanak, ahonnan könnyű begyűjteni őket.

A kutatók átfogó elemzés alá fogják vetni a törmelékeket. Falco hozzátette, az anyag egészen puha, homokszerű, és rendkívül tiszta. Az utóbbi években történt már hasonló eset, 2020 januárjában Modenában csapódott be egy objektum.

Matera nevezetessége a Sassi di Matera, a történelmi központ régi barlanglakásokból áll. A terület szerepel a világörökségi helyszínek listáján.