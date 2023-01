Öngyilkosságokhoz vezethet az abortusz korlátozása

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy amennyiben egy kormány hozzányúl az adott állam abortusz-szabályozásához, annak súlyos következményei lehetnek. A korlátozás, vagy a direkt tiltás ugyanis a várandósok és a csecsemők halálozási arányát is növeli – mivel bizonyos esetekben életmentő műtétnek minősül. Egy új kutatás szerint azonban egy esetleges tilalom az öngyilkosságok számának növekedéséhez is vezethet – írja az IFLScience.

A kutatók a korábbi tanulmányokra építve — amelyek erős negatív összefüggést mutattak ki a reproduktív egészségügyi ellátáshoz való korlátozott hozzáférés és a nők karriervágyai, illetve kereseti lehetőségei között —, úgy döntöttek, hogy több mint 40 év alatt elemzi a reproduktív korú nők öngyilkossági arányát. A kutatáshoz három indexet hoztak létre, és amikor egy államban olyan törvényt fogadtak el, amely a reproduktív ellátással volt kapcsolatos, azt beépítették ezekbe.

Az eredmények pedig egyértelműek: minél szigorúbban szabályozottá vált az abortuszhoz való hozzáférés, annál magasabbra emelkedett az öngyilkosság kockázata.

Ez a tendencia még akkor is megfigyelhető volt, amikor a kutatócsoport olyan változókat ellenőrzött, mint a gazdasági vagy politikai környezet. Más népességcsoportok esetében nem volt megfigyelhető ilyen növekedés. Egy másik gyakori halálozási okot, a közlekedési baleseteket is megvizsgálták ennek tükrében, ám növekedést itt sem lehetett megfigyelni.

Bár a tanulmányban megjegyzik, a korreláció nem jelent egyértelmű ok-okozati összefüggést, a kutatók szerint megközelítésük az egyik legszigorúbb módszer, amely lehetővé teszi az ilyen következtetéseket. Rebecca Waller, a Pennsylvaniai Egyetem pszichológusa kiemelte, minden öngyilkosság egy egyedi tragikus pillanat, amit egyelőre nem lehet tisztán statisztikai adatként vizsgálni.

Ran Barzilay, a Pennsylvaniai Egyetem Orvosi Iskolájának pszichiátere hozzátette: a stressz a mentális egészségügyi nehézségek kialakulásának egyik fő tényezője, ami nem mellékesen megnövekedett öngyilkossági kockázatot is jelent. Az abortusz korlátozása márpedig stresszt vált ki a nők egy bizonyos korosztályában, a számok pedig egyértelműen megnövekedett öngyilkossági számokról tanúskodnak.