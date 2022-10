Svéd kutató nyerte idén az orvostudományi Nobel-díjat

Október 3. és 10. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. A tudományos kategóriában a hét elején hirdetnek eredményt, a bejelentéseket hétfőn a fiziológiai és orvostudományi nobel-díj kategóriával kezdték.

A tavalyihoz hasonlóan Karikó Katalin neve 2022-ben is felmerült a várományosok között – 2021-ben végül David Julius és Ardem Patapoutian nyertek, kutatásaikról itt írtunk bővebben. Az utolsó magyar származású személy, aki megkapta a rangos kitüntetést, Herskó Ferenc volt 2004-ben.

A győztes idén Svante Pääbo lett, akinek a kihalt homininák genomjával és az emberi evolúcióval kapcsolatos felfedezéseiért ítélték oda a díjat.

A svéd genetikus lehetetlennek tűnő dolgot ért el: szekvenálta egy neandervölgyi genomját, emellett egy korábban ismeretlen, ősi rokonunkat, a gyenyiszovai embert is felfedezte. A szakértő azt is bizonyította, hogy ezen kihalt emberek géneket adtak át fajunknak, miután elődeink mintegy 70 ezer éve kivándoroltak Afrikából. Ezen keveredések a mai emberek fiziológiájára is hatnak, többek között befolyásolják, hogy immunrendszerünk hogyan reagál a fertőzésekre.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022