Méz segíthet egy veszélyes fertőzés kezelésében

Az emberek ősidők óta használnak mézet gyógyító célokkal, az utóbbi időkben pedig az orvostudomány is elkezdte felismerni az anyag jótékony hatásait. Egy új tanulmány alapján a mānuka méz például segíthet az egyik legagresszívabb és leginkább gyógyszerrezisztens tüdőfertőzés leküzdésében – írja a ScienceAlert. Victoria Nolan, az angliai Aston Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint a méz az amikacin nevű antibiotikummal kombinálva hozzájárulhat a betegségek kezeléséhez.

A már meglévő tüdőbetegségben, például cisztás fibrózisban szenvedő páciensek különösen érzékenyek a Mycobacterium abscessus baktériumra, amely távoli rokonságban áll a tuberkulózist okozó Mycobacterium tuberculosisszal. A fertőzés gyógyítása nem egyszerű, mert a kórokozó több törzse eltérő gyógyszerekkel szemben ellenálló.

A tüdőfertőzést 12 hónapon át tartó antimikrobiális kemoterápiával kezelik, illetve egy olyan, az amikacint is tartalmazó antibiotikum-keverékkel, amely súlyos mellékhatásokkal jár. A beteg émelygést, hányást, hallásvesztést és májkárosodást tapasztalhat, a véralvadáshoz köthető vérkomponenseinek és fehérvérsejtjeinek száma pedig lecsökkenhet. A terápia sikere ennek ellenére is csupán 50 százalékos, a baktérium ráadásul tartós bőr- és lágyrészfertőzéseket okozhat, és testünk bármely szervét elérheti.

A mānuka mézet a méhek az Ausztráliában, Új-Zélandon és Délkelet-Ázsiában honos Leptospermum fák nektárjából készítik. A virágok nektárjában gliceron található, amely mézzé alakítva lassan metilglioxállá változik. Ez a vegyület más mézekben nincs jelen, és már korábban felismerték antibaktériális jellemzőit.

Nolan és kollégái szövettenyészetekben vizsgálták a méz különböző koncentrációinak hatásait. A csapat 16 pácienstől vett mintát, akik vagy cisztás fibrózisban vagy hörgőtágulatban szenvedtek, az érintett M. abscessus törzsek mind ellenállóak voltak. A mānukához köthető kezelés elpusztította a baktériumokat, a teljes méz viszont hatékonyabb volt, mintha csak a metilglioxált használtak volna.

Ez azt sugallja, hogy a mānuka mézben egyéb értékes összetevők is vannak.

A kutatók szerint ezeket érdemes tovább elemezni.

A szakértők belélegezhető gőzt is létrehoztak a mézből, amelyet amikacinnel együtt próbáltak ki laboratóriumi modelleken. Arra jutottak, hogy az anyag segítségével drasztikusan csökkent a sikeres kezeléshez szükséges amikacin mennyisége, ez pedig a mellékhatásokat is mérsékli. A csapat abban bízik, hogy rövidesen klinikai kísérletekben is tesztelhetik a módszert.