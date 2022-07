Hatalmas kígyófészekre bukkantak egy mocsárban

Egy hatalmas kígyófészekre csaptak le a hatóságok egy dél-floridai mocsárban. A két szakértő a helyszínen utódjaival együtt fogott be egy nagy méretű nőstény szalagos tigrispitont – írja a Live Science.

A faj invazívnak számít a régióban. Az első egyedek az 1970-es években jelentek meg az államban, azóta délen nagy, szaporodó állományuk alakult ki. A kígyók jellemzően 1,8-2,7 méter hosszúra nőnek meg, igaz, már ennél nagyobb példányt is befogtak Floridában.

A pitonok a térségben jól elboldogulnak, és súlyos fenyegetést jelentenek az őshonos állatokra, így a madarakra, emlősökre sőt még az aligátorokra is.

A Floridai Hal- és Vadvilágvédelmi Bizottság (FWC) és más szervezetek ezért komoly küzdelmet folytatnak, hogy megtalálják, elfogják, illetve eltávolítsák a helyi élővilágból a ragadozókat. Nem ritka például, hogy vállalkozókat kérjenek fel a mocsarak átfésülésére és az állatok befogására.

Ilyen vállalkozó Alex McDuffie, akivel a Dél-Floridai Vízgazdálkodási Körzet kötött szerződést. A szakértő helyi idő szerint július 11-én, nem sokkal éjfél előtt lett figyelmes egy nemrég kikelt példányra a Big Cypress Nemzeti Rezervátum területén. Miközben a pitont követte, összetalálkozott Matthew Rubensteinnel, az FWC tisztjével.

A páros aztán együtt folytatta a kígyóvadászatot, és fel is fedezték a fészket. A méretes nőstény 23 tojásra és 18 frissen kikelt utódjára vigyázott. A közelben egy másik fészek is volt, itt McDuffie másnap egy másik nőstényre bukkant.

Az FWC a Facebookon számolt be az esetről. A bejegyzésben egy közelgő, éves versenyre is felhívták a figyelmet, melynek keretében augusztus 5. és 15. között, tíz napon át keresik majd az amatőrök és profik a pitonokat az Everglades mocsaras vidékén. Tavaly nagyjából 600 ember csatlakozott a versenyhez, összesen pedig 223 kígyót fogtak be.