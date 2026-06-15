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Élet-Stílus

Pumped Gabo idén a Nyerő Páros mellett az Exek csatájában is szerepelni fog

Pumped Gabo a Farm VIP 5. évadában.
TV2
admin Csontos Kata
2026. 06. 15. 06:55
Pumped Gabo a Farm VIP 5. évadában.
TV2
Természetesen más-más párral.

Az RTL hétvégén leleplezte az Exek csatája második évadának utolsó párosát: Pumped Gabo és egykori párja, Sebestyén Ági azok. Ők ketten 2016-ban már szerepeltek együtt tévéműsorban, a Nyerő Páros első évadában. Akkor harmadikként estek ki a versenyből.

 

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Érdekesség, hogy az influenszer-DJ az idei Nyerő Párosban is benne lesz mostani barátnőjével, Faragó Mayával, aki ékszerkészítőként dolgozik. A jubileumi évadban először vállalják fel nyilvánosan kapcsolatukat. Szerelmük négy éve kezdődött és másfél éve fordult komolyra.

Pumped Gabó és Faragó Maya.
Pumped Gabo és Faragó Maya.

Exek csatája és Nyerő Páros 2026-os szereplői

Teljes lett tehát az RTL mindkét páros műsorának a szereplőgárdája. Az Exek csatájában ők lesznek benne:

Nyerő Páros ezekkel a celebpárokkal fut majd:

  • L.L. Junior és Frey Timi,
  • Szegedi Fecsó és Géczi Bea,
  • Pumped Gabó és Faragó Maya,
  • Kultsár Vivien és Kultsár Norbi,
  • Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati,
  • Alföldy Anna és Kurucz Sanyi,
  • Farkas Dénes és Tamási Nikolett,
  • Xantus Barbara és Laklóth Aladár.
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