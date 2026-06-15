Pumped Gabo idén a Nyerő Páros mellett az Exek csatájában is szerepelni fog

Az RTL hétvégén leleplezte az Exek csatája második évadának utolsó párosát: Pumped Gabo és egykori párja, Sebestyén Ági azok. Ők ketten 2016-ban már szerepeltek együtt tévéműsorban, a Nyerő Páros első évadában. Akkor harmadikként estek ki a versenyből.
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Érdekesség, hogy az influenszer-DJ az idei Nyerő Párosban is benne lesz mostani barátnőjével, Faragó Mayával, aki ékszerkészítőként dolgozik. A jubileumi évadban először vállalják fel nyilvánosan kapcsolatukat. Szerelmük négy éve kezdődött és másfél éve fordult komolyra.
Exek csatája és Nyerő Páros 2026-os szereplői
Teljes lett tehát az RTL mindkét páros műsorának a szereplőgárdája. Az Exek csatájában ők lesznek benne:
- Mészáros Bende és Zsigmond Angi,
- Szorcsik Viki és Nagy Sanyi,
- Pap Dorci és Esztergályos Patrik,
- Széphalmi Juliska és Sánta Laci,
- Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge,
- Ahmed Vanessa és Hranek Dévid,
- Kovács Renáta és Wollner Péter,
- Pumped Gabo és Sebestyén Ági.
A Nyerő Páros ezekkel a celebpárokkal fut majd:
- L.L. Junior és Frey Timi,
- Szegedi Fecsó és Géczi Bea,
- Pumped Gabó és Faragó Maya,
- Kultsár Vivien és Kultsár Norbi,
- Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati,
- Alföldy Anna és Kurucz Sanyi,
- Farkas Dénes és Tamási Nikolett,
- Xantus Barbara és Laklóth Aladár.
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L.L. Junior, Pumped Gabo, Xantus Barbara – megvannak a Nyerő Páros idei versenyzői
Az idei évad különlegessége, hogy több Nyerő Páros-szereplő is visszatér a realitybe.