Pumped Gabo idén a Nyerő Páros mellett az Exek csatájában is szerepelni fog

Az RTL hétvégén leleplezte az Exek csatája második évadának utolsó párosát: Pumped Gabo és egykori párja, Sebestyén Ági azok. Ők ketten 2016-ban már szerepeltek együtt tévéműsorban, a Nyerő Páros első évadában. Akkor harmadikként estek ki a versenyből.

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Érdekesség, hogy az influenszer-DJ az idei Nyerő Párosban is benne lesz mostani barátnőjével, Faragó Mayával, aki ékszerkészítőként dolgozik. A jubileumi évadban először vállalják fel nyilvánosan kapcsolatukat. Szerelmük négy éve kezdődött és másfél éve fordult komolyra.

Exek csatája és Nyerő Páros 2026-os szereplői

Teljes lett tehát az RTL mindkét páros műsorának a szereplőgárdája. Az Exek csatájában ők lesznek benne:

A Nyerő Páros ezekkel a celebpárokkal fut majd: