Német és svéd gála, hősies japán hajrá, elbukott ecuadori veretlenségi széria – ez történt a vb negyedik játéknapján

Ez történt a játéknap mérkőzésein:
- Németország meglepetésre gólt kapott Curacao ellen, de így is magabiztosan verte ripityára.
- Hollandia kétszer is vezetett Japán ellen, végül mégis valószínűtlen módon egy fejesgól miatt bukta a győzelmet a 89. percben.
- Ecuador három kapufát is lőtt, mégis kikapott 1-0-ra Elefántcsontparttól, ezzel véget ért a veretlenségi sorozata.
- Svédország pedig váratlanul simán kiütötte Tunéziát 5-1-re.
Ez történt a világbajnokságon a pályán kívül:
- A brazil legenda, Romário kiosztott egy riportert.
- Egy német szurkoló évekig tekert, hogy ott lehessen a világbajnokságon.
- Mindenki megőrült a fejét feketére festő török drukkerért.
- Marc Cucurella új csapatba igazolhat a vb után.
- Uruguay csak hosszú órákkal később tudott elindulni a vébére, ráadásul a FIFA-t okolja a történtekért.
- A japán szurkolók pedig újra megnyerték a világot azzal, hogy kitakarították a stadiont maguk után.
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