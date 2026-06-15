Német és svéd gála, hősies japán hajrá, elbukott ecuadori veretlenségi széria – ez történt a vb negyedik játéknapján

ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Németország és Hollandia is végre bemutatkozott az idei labdarúgó-világbajnokság, előbbi átgázolt ellenfelén, de történelmi gólt kapott, míg utóbbi a 89. percben bukta el a győzelmet. Hatalmas győzelmet aratott Svédország Tunézia felett, Ecuador viszont 19 veretlen meccs után ismét kikapott. A negyedik játéknap legfontosabb hírei.