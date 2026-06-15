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Foci foci vb 2026

Német és svéd gála, hősies japán hajrá, elbukott ecuadori veretlenségi széria – ez történt a vb negyedik játéknapján

Német gólöröm a vébén.
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Német gólöröm a vébén.
24.hu
2026. 06. 15. 06:39
Német gólöröm a vébén.
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Német gólöröm a vébén.
Németország és Hollandia is végre bemutatkozott az idei labdarúgó-világbajnokság, előbbi átgázolt ellenfelén, de történelmi gólt kapott, míg utóbbi a 89. percben bukta el a győzelmet. Hatalmas győzelmet aratott Svédország Tunézia felett, Ecuador viszont 19 veretlen meccs után ismét kikapott. A negyedik játéknap legfontosabb hírei.

Ez történt a játéknap mérkőzésein:

Ez történt a világbajnokságon a pályán kívül:

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