Közpénzen, magángépen utazott a bécsi magyar nagykövetségre, majd onnan Berlinbe Gulyás Gergely 2023-ban – közölte az RTL Híradó. Az akkor még kancelláriaminiszteri pozícióban lévő politikus magánrepülőzése több mint négymillió forintba került. A minisztert kétfős delegáció is elkísérte, szintén magángépen, így az út összköltsége szállás és egyéb költségekkel együtt meghaladta az ötmillió forintot.

Az adatokat a Miniszterelnökségtől szerezte meg az RTL, akiknek az üggyel kapcsolatos érdeklődésére reagált a Fidesz-frakció sajtóosztálya is:

Azért kellett magángépet bérelni, mert a bécsi ünnepi fogadást követően Gulyás Gergelynek át kellett érnie Berlinbe, a kancelláriaminiszterrel való találkozóra

– írták.

Gulyás attól a Fly-Coop Légi Szolgáltató Kft-től bérelte a gépet, akik korábban Rogán Antalt és akkori feleségét helikopterrel szállították Szabó Zsófia esküvőjére még 2016-ban. Az akkoriban a miniszterelnök kabinetfőnökeként tevékenykedő Rogán először tagadta a vádakat, majd a fényképes bizonyítékok bemutatása után elismerte: hibázott.