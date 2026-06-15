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Az Euronews-befektetés, és a NER-univerzum rejtélyes magántőkealapjai – megtudtuk, mit ajánlott föl Balásy Gyula az államnak

Farkas Norbert / 24.hu
Magyarország jobban teljesít plakátkampány a Róbert Károly körúton 2019. február 05.-én.
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 15. 06:00
Farkas Norbert / 24.hu
Magyarország jobban teljesít plakátkampány a Róbert Károly körúton 2019. február 05.-én.
Bár Magyar Péter miniszterelnök visszautasította Balásy Gyula NER-milliárdos felajánlását, mindeddig azt sem lehetett tudni, hogy pontosan mit adott volna állami kézbe a vagyonzárral és rendőrségi nyomozással is terhelt cégcsoport tulajdonosa. A 24.hu megismerte a vagyonleltárt, ami tartalmazza az Euronews televízió megvásárlásához tartozó befektetést, valamint azonosítottuk a három meg nem nevezett magántőkealapot, és a hozzájuk tartozó befektetéseket is.

Noha a múlt héten Magyar Péter miniszterelnök egyértelműsítette, hogy az állam nem veszi át azokat a cégeket és vagyonelemeket, amiket a Fidesz választási veresége után Balásy Gyula könnyek közt ajánlott föl a nyilvánosság előtt, eddig valójában azt sem lehetett tudni, pontosan mit tartalmazott a NER kedvenc médiavállalkozójának ajánlata.

A 24.hu viszont megbízható forrásból megtudta, mi szerepelt pontosan az államnak felajánlott vagyonleltárban. Lapunk értesülései szerint Balásy négy cégét ajánlotta föl:

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