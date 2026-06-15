Az Euronews-befektetés, és a NER-univerzum rejtélyes magántőkealapjai – megtudtuk, mit ajánlott föl Balásy Gyula az államnak

Noha a múlt héten Magyar Péter miniszterelnök egyértelműsítette, hogy az állam nem veszi át azokat a cégeket és vagyonelemeket, amiket a Fidesz választási veresége után Balásy Gyula könnyek közt ajánlott föl a nyilvánosság előtt, eddig valójában azt sem lehetett tudni, pontosan mit tartalmazott a NER kedvenc médiavállalkozójának ajánlata.

A 24.hu viszont megbízható forrásból megtudta, mi szerepelt pontosan az államnak felajánlott vagyonleltárban. Lapunk értesülései szerint Balásy négy cégét ajánlotta föl: