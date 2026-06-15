Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést hétfőre is

Hétfőn a déli tájakról csak délelőtt, illetve kora délutánra húzódik le a vastagabb felhőtakaró, ezt követően a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, írja a Kiderül.

Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szórványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar.

A napközben többfelé megélénkülő nyugatias szelet erős, intenzívebb csapadékgócok környezetében viharos széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Itt lehetnek zivatarok

A HungaroMet Zrt. az alábbi vármegyékre adott ki figyelmeztetést hétfőre zivatarok miatt: