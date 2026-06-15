átánybetonoszlopbaleset
Belföld

Meghalt egy hatéves kislány Átányban, miután rádőlt egy betonoszlop

24.hu
2026. 06. 15. 06:39
A gyermekhez mentőhelikopter is érkezett, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

Egy hatéves kislányra dőlt egy betonoszlop gyümölcsszedés közben Átányban a hétvégén, írja a heol.hu. A gyermekhez mentőhelikopter is érkezett, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

200 kilós betonoszlop dőlt rá

A település polgármestere, Jámbor Dénes a lapnak elmondta:

a kerítés szélére álltak a gyerekek gyümölcsöt szedni az egyik háznál, ahol egy 200 kilós betonoszlop dőlt rá a 6 éves kislányra.

Az Országos Mentőszolgálat az esettel kapcsolatban közölte: a helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztottak, hogy megmentsék a kislányt. Hosszú ideig küzdöttek a gyermek életéért, aki sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére életét vesztette.

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