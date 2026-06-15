Az Egyesült Államok és Irán vasárnap megállapodtak a háborút lezáró keretrendszerről, mely egyben megszünteti az Egyesült Államok Irán elleni blokádját és újból megnyitja a Hormuzi-szorost is – adta hírül amerikai és iráni tisztviselők közlése alapján a Reuters.

Az előzetes hírek szerint úgy tűnik, Irán nukleáris programja nem része a megállapodásnak, azt később tárgyalhatják a felek. Az egyezség hatására csökkentek az olajárak, az ázsiai tőzsdék pedig emelkedtek.

Pénteken írhatják alá, de a nukleáris programról csak később tárgyalnak

Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás immár elkészült

– írta Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social platformon, nem sokkal azt követően, hogy Shehbaz Sharif – aki Pakisztán miniszterelnökeként közvetítőként vett részt a folyamatban – helyi idő szerint hétfő hajnalban bejelentette: megszületett a megállapodás.

A memorandum aláírására hivatalosan pénteken, Svájcban kerülhet sor. A pontos feltételek egyelőre nem ismertek, de Sharif szerint megállapodás „a katonai műveletek azonnali és végleges megszüntetését írja elő minden fronton, beleértve Libanont is”.

Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkársága közleményében kijelentette: a háború és a katonai műveletek minden fronton, így Libanonban is, hétfő estétől véglegesen véget érnek. Irán külügyminiszter-helyettese, Kazem Gharibabadi elmondta, hogy a 60 napos tűzszünet ideje alatt egy átfogóbb megállapodásról is tárgyalnak majd, amely magában foglalja az Irán elleni szankciók enyhítését. A későbbi tárgyalásokon foglalkoznak majd Irán nukleáris programjával is a felek, melynek végleges leállítása korábban Trump első számú célkitűzése volt.

Újraindulhat az olajkereskedelem a szoroson

Pénteken újra megnyílik a Hormuzi-szoros, ezzel egyidejűleg megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja is.

A világ hajói, indítsátok be a motorokat. Hadd folyjon az olaj!

– írta Trump.

Ezzel párhuzamosan egy iráni tisztviselő szerint sor kerülhet a 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítására is.

„Semmilyen garancia nincs arra, hogy a nukleáris program kérdését valaha rendezik, de Irán megmutatta a világnak, hogy túszul ejtheti a világgazdaságot, és ezért cserébe valamit kaphat az Egyesült Államoktól” – mondta Matthew Miller, a Biden-kormányzat korábbi külügyi szóvivője.

A megállapodás annak ellenére született meg, hogy Izrael vasárnap csapást mért Libanonra, ami bírálatokat váltott ki Irán és Trump részéről is. Trump vasárnap telefonon tájékoztatta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a békemegállapodás felé tett előrelépésekről – számolt be róla az izraeli N12 televízió egy magas rangú tisztviselőre hivatkozva.

A közel-keleti és európai vezetők üdvözöltéék a bejelentést. Az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország kijelentette: kész feloldani az Irán elleni szankciókat, amennyiben Teherán „egyértelmű és ellenőrizhető lépéseket” tesz nukleáris programjának korlátozására.

„Világos számunkra, hogy a Hormuzi-szorosban most helyre kell állítani a szabad hajózást akadályozó díjaktól és korlátozásoktól mentes közlekedést” – mondta Keir Starmer brit miniszterelnök. „Iránnak soha nem lehet nukleáris fegyvere.”