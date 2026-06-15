Második gyerekével várandós Kafi Rea Milla

Babát vár Kafi Rea Milla, a szomáliai származású modell YouTube-videóban jelentette be, hogy családjuk újabb taggal bővül – szúrta ki a story.hu. Férjével tavaly júniusban született meg első gyerekük, Jonatán.

Nehezen viseli a várandósságot

A korábban az Ázsia Expresszt is megjárt kismama videójában elmondta, második várandóssága kezdeti szakasza korántsem alakult könnyen. Az első trimeszter alatt rosszullétek gyötörték, olyannyira, hogy időnként még felkelni sem tudott az ágyból. Napokig sem enni, sem inni nem bírt, állapota miatt végül kórházi kezelésre is szükség volt. A kezelések hatására néhány nap után kezdett javulni az állapota.

Úgy néz ki, hogy én azon nők közé tartozok, akiknek nem jut könnyű várandósság, mindig nehezebbet kapnak

– mondta el Kafi Rea Milla.

Jelenleg a terhessége harmadik hónapjában jár, hamarosan belép a második trimeszterbe. Azt mondja, bár a nehezén már túl van, továbbra is küzd a várandósság kellemetlen tüneteivel, a fáradékonysággal és az állandó aluszékonysággal.