kafi rea milla
Élet-Stílus

Második gyerekével várandós Kafi Rea Milla

Kafi Rea Milla modell és férje: Kovács Patrick.
Birton Szabolcs
Kafi Rea Milla és férje, Kovács Patrick.
admin Csontos Kata
2026. 06. 15. 06:31
Kafi Rea Milla modell és férje: Kovács Patrick.
Birton Szabolcs
Kafi Rea Milla és férje, Kovács Patrick.
A modell elárulta, hogy a várandósság első heteit komoly megpróbáltatások árnyékolták be, állapota miatt még kórházi kezelésre is szüksége volt.

Babát vár Kafi Rea Milla, a szomáliai származású modell YouTube-videóban jelentette be, hogy családjuk újabb taggal bővül – szúrta ki a story.hu. Férjével tavaly júniusban született meg első gyerekükJonatán.

Nehezen viseli a várandósságot

A korábban az Ázsia Expresszt is megjárt kismama videójában elmondta, második várandóssága kezdeti szakasza korántsem alakult könnyen. Az első trimeszter alatt rosszullétek gyötörték, olyannyira, hogy időnként még felkelni sem tudott az ágyból. Napokig sem enni, sem inni nem bírt, állapota miatt végül kórházi kezelésre is szükség volt. A kezelések hatására néhány nap után kezdett javulni az állapota.

Úgy néz ki, hogy én azon nők közé tartozok, akiknek nem jut könnyű várandósság, mindig nehezebbet kapnak

– mondta el Kafi Rea Milla.

Jelenleg a terhessége harmadik hónapjában jár, hamarosan belép a második trimeszterbe. Azt mondja, bár a nehezén már túl van, továbbra is küzd a várandósság kellemetlen tüneteivel, a fáradékonysággal és az állandó aluszékonysággal.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elfogták a temetői szatírt Mezőkövesden
Így halt meg Che Guevara
Az sms „ingyenes” alternatívája már itt van, de nem mindegyik hazai szolgáltató töri magát a bevezetéssel
A szlovák elnök szerint nem vezet jószomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter mondata
Az Euronews-befektetés, és a NER-univerzum rejtélyes magántőkealapjai – megtudtuk, mit ajánlott föl Balásy Gyula az államnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik