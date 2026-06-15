Elképesztő mértékben nőtt a magyar lakosság hitelállománya egy év alatt

Hatalmas növekedést hozott az elmúlt időszak a háztartások eladósodottságában: március végén 13 278 milliárd forintot ért el a hiteleik összege, ami 17,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján.

A Biztosdöntés.hu elemzése szerint a lakosság hiteltartozásainak emelkedése az október óta eltelt időszakban gyorsult fel igazán.

A szeptemberi, 12 054 milliárd forintos állomány március végéig több mint 10 százalékkal gyarapodott. Az intenzív növekedés hatására az újabb rekordállításon túl a háztartások hitelállománya most először meghaladta a nem pénzügyi vállalatokét is.

Ezért tudtak fordítani a lakossági hitelek

A céges hitelállomány 7,7 százalékkal – nem egészen ezermilliárd forinttal – tudott gyarapodni a március végéig tartó egy év alatt, ez pedig kevesebb mint a fele a háztartásoknál láthatónak. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint ugyanakkor az elmúlt éveket vizsgálva ez már nagy előrelépésnek számít, hiszen a 2024 márciusáig tartó egy év alatt 4,2, egy évvel később pedig mindössze 2,2 százalékkal nőtt a vállalatok hitelállománya.

A több évig tartó, meglehetősen szerény bővülésnek több oka is lehet, főként az uniós támogatások elmaradása és a vállalati beruházások tartósan alacsony szintje.

A lakossági hiteleknél teljesen másképp alakult a helyzet. A stabilan erős keresletet csak a piaci kamatok 2022-es és 2023-as megugrása tudta megtörni, így a 2023 márciusáig számított egy év alatt nem egészen öt százalékkal bővült a hitelállomány. Azóta viszont gyorsuló ütemben gyarapszik: a 2024 elejéig számított egy évben 7,2 százalékkal, egy évvel később pedig 11,7 százalékkal nőtt. – Ezekből a számokból jól látszik, hogy a lakossági hitelpiacon már az Otthon Start megjelenésre előtt is stabilan erős volt a kereslet. Ezt táplálja a reálkeresetek hosszú évek óta tartó emelkedése, a növekvő lakossági fogyasztás és persze a csökkenő hitelkamatok is – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, Gergely Péter.

Fél év alatt jött össze a növekedés java

Az, hogy a lakossági hitelek összege az első negyedév végéig számított hat hónapban a korábbi ütemnél is gyorsabban gyarapodott, jelentős részben az Otthon Start szeptemberi megjelenésével lehet összefüggésben. A legfeljebb évi 3 százalékos kamat mellett elérhető, támogatott lakáshitel hatását jól mutatja, hogy a frissen megkötött lakáskölcsönök együttes összege a 2025. első negyedévi több mint duplájára ugrott egy év alatt, és meghaladta a 780 milliárd forintot. Az idei év negyedik hónapjában pedig már az ezermilliárd forintos határon is bőven túl járt ez az összeg, amire korábban szintén nem akadt példa.

Az óriási, az előzetesen vártnál is erősebb kereslet nyomán nem csoda, hogy a bankok az Otthon Start hitelre koncentrálnak. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátorának adatai szerint az akár több százezer forintos egyszeri jóváírási akciók éppúgy általánosnak tekinthetők a pénzintézeteknél, mint a kamatkedvezmények vagy a jelzáloghiteleknél szokásos kezdeti költségekhez kapcsolódó engedmények is.