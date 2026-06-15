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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 15. 06:53
GETTY IMAGES

2026. június 15., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A Kossuth Lajos tér M felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve, az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–Honvéd utca útvonalon jár; nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út megállót.

Mai időjárás:

  • A déli és az északkeleti határ mentén előfordulhat eső, zápor, zivatar.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
  • Késő estére 13 és 19 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Jolán
  • Vid

Deviza középárfolyam:

  • EUR 352,82
  • USD 304,76
  • CHF 383,01
  • GBP 408,81

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