Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 15., hétfő
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Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A Kossuth Lajos tér M felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve, az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–Honvéd utca útvonalon jár; nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út megállót.
Mai időjárás:
- A déli és az északkeleti határ mentén előfordulhat eső, zápor, zivatar.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
- Késő estére 13 és 19 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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