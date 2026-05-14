Ferencz Orsolya volt űrügyi kormánybiztos forgatott egy videót, amiben Juhos Gáborral beszél a történetéről: arról, hogy Lázár János hogyan akarja megszerezni a férfi lakását úgy, hogy megpróbálja adósságcsapdába kergetni.

Juhos annak az V. kerületi Károlyi-kertre néző háznak a lakója, aminek nagy részét az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere részben a saját nevére, részben egy cégén keresztül felvásárolta, hogy ott lakjanak a családjával, ha Budapesten tartózkodnak. A férfi már korábban is nyilatkozott a sajtónak arról, hogy Lázár a többi lakást is meg akarja venni az épületben, köztük az övét is, de ellenáll ennek.

Ferencz úgy véli, hogy Lázár pokollá teszi Juhos életét, akinek az általa vezetett helyi fideszes csapattal hónapok óta próbálnak segíteni az exminiszter „méltatlan ingatlanszerzési törekvéseivel” szemben. Lázár Jánosra utalva hozzátette: