Lemerültek a világ legmélyebben nyugvó roncsához

Első alkalommal örökítették meg a legmélyebben fekvő ismert roncsot – írja az IFLScience.

Az amerikai USS Johnston 6500 méterrel a Filippínó-tenger felszíne alatt nyugszik, Samar szigetének közelében.

A 115 méter hosszú hajó 1944. október 25-én, a Leyte-öbölben vívott csatában süllyedt el, a Japán, Amerika és Ausztrália által vívott ütközetre gyakran hivatkoznak a történelem legnagyobb tengeri csatájaként. A roncsot 2019-ben azonosította a R/V Petrel csapata. A kutatóhajó Paul Allen, a Microsoft társalapítójának vagyonához tartozik, és történelmileg fontos roncsokra vadászik.

A közelmúltban Victor Vescovo expedíciójának két alkalommal is sikerült lemerülnie a USS Johnstonhoz. Vescovo saját fejlesztésű tengeralattjárójával korábban történelmet írt, hiszen minden óceán legmélyebb pontján megfordult. A roncsot Parks Stephenson történész lokalizálta japán és amerikai források alapján. A szakember szerint a hajón ma is láthatóak a csata nyomai, a USS Johnstont minden idők legnagyobb csatahajója, a japán Jamato is eltalálta.

A most rögzített szonáradatokat és képeket át fogják adni az amerikai haditengerészetnek. Vescovo szerint expedícióik során igyekeznek nem megbolygatni a lelőhelyeket, ugyanakkor képesek a történészek számára értékes információkat begyűjteni.