Felporszívóztunk a 24.hu szerkesztőségében, ezeket találták kutatók a porban

A Dyson Technologies érdekes kihívásra kérte fel a 24.hu szerkesztőségét: fel kellett porszívóznunk az irodában, majd a pormintákat tovább küldeni a Dyson londoni laborjába, ahol kielemezték, mi is van tulajdonképpen a szerkesztőségünk padlóján. Érdekes eredmények születtek.

Kevesen tudják, de a háztartási por nemcsak porrészecskékből áll:

a szöszökön kívül milliónyi más apróság kap helyet abban, amit mi összességében csak pornak hívunk.

Háztartástól és életstílustól függően lehetnek benne emberi és állati bőrdarabkák, emberi és állati szőr, növényi anyagok, olyan mikrobák, mint a gomba, a penész, vagy különböző baktériumok. Az sem ritka, ha olyan, potenciálisan allergiát is okozó rovarok telepszenek meg az otthonunkban, mint a Dermatophagoides farinae háziporatka, ami kifejezetten allergén állatka. Az ízeltlábúval összeköthető allergén anyag, a Der P 1 az európai háztartások 68 százalékában megtalálható, és az allergián túl még akár allergiás asztmát is kiválthat az emberből.

A közvélekedéssel ellentétben a házipor-allergiának nevezett betegség kiváltója nem a házi por, és még csak nem is az előbb említett háziporatka, hanem annak mikroszkopikus méretű, a levegőben lévő, beszáradt ürüléke, melyet belélegezve, illetve vele érintkezve jellegzetes allergiás tünetek alakulhatnak ki. A lakóhelyiségekben lévő allergének közül a háziporatka vált ki leggyakrabban légúti allergiát.

De persze, ahol háziporatka-ürülék van, ott az atka is megtalálható. Éppen ezért érdekes a Dyson kutatása, ami megmutatta, hogy a hozzájuk több országból beérkezett 61 pormintának egészen pontosan milyen az összetétele, és miket rejt például a Dyson Absolute Extra Pro készülékkel felporszívózott 24.hu szerkesztőségének padlószőnyege. A kutatásokat a Londoni Higiéniai és Trópusi Orvosi Főiskola laboratóriumában végezték el.

Az eredmények egészen érdekesre sikerültek: a szerkesztőségi porban ugyanis a Dyson nem talált teljes poratkát, ami azt jelenti, hogy az irodában viszonylag alacsony az allergia kialakulásának esélye. Magyarországról összesen 6 mintát fogadott be a labor, ezek közül csak 1 helyen találtak egyetlen teljes poratka-maradványt, a 61 minta közül pedig összesen 12 rovarmaradvány gyűlt össze. Ez még mindig viszonylag alacsonynak számít, de jól jelzi: a felporszívózott területek egy jelentős részében megtalálható nagyobb számban a háziporatka, így valószínűleg az allergiát és allergiás asztmát okozó ürüléke is.

Ehhez kapcsolódik a Der P 1 allergén mennyiségének is a vizsgálata, amely gyakorlatilag a mikroszkopikus méretűre feltöredezett, beszáradt atkaürülékben található fehérje. Egyetlen atka élete során több mint 2000 ürülék-gömböcskét hagyhat hátra, ezért nem meglepő az, hogy a házipor egyetlen grammja több százezer ilyen részecskét is tartalmazhat. Ezek főleg a téli időszakban beszáradva, feltöredezve könnyen a levegőbe jutnak, és kis méretüknél fogva a lakás bármely részére elsodródnak, vagy mélyen a tüdőbe, egészen az alveolusokig hatolnak.

A laboreredmények azt mutatják, hogy mind a 24.hu által leadott mintában, mind pedig a többi magyar mintában a Der P 1 allergén kevesebb, mint 0,19 nanogramm volt milliliterenként, ami elég jó arány, de mindenképpen mutatja, hogy az allergén, így az ürülék is, akkor is jelen van a háztartásokban, ha teljes háziporatka-maradványt nem sikerül találni. A Dysonhoz beérkezett 61 minta közül az egyiknél mértek 0,23 ng/ml-es mennyiséget, a többi mind hasonló értékekben mozgott, mint a magyar minták.

A laboratórium megjegyezte, hogy a 24.hu által benyújtott mintában érdekesség, hogy magas a növénytartalma, vagyis sok növény- és magmaradvány található benne. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a zárt térben viszonylag sok szobanövényt nevelünk. Az olyan mintákra, mint az állatszőr, a pollen, vagy bőrsejtek, nem érkezett értékelhető eredmény, arról azonban nem tudni, hogy mi volt a baj a beérkezett mintával ezen a területen.

Az eredményekből is jól látszik, még úgy is, hogy viszonylag alacsony volt az allergiás reakciót potenciálisan kiváltó háziporatka-szám, valamint az ürülékre utaló allergén mennyisége is, hogy érdemes rendszeresen porszívózni nemcsak az otthonokban, de irodahelyiségekben és közös használatú helyiségekben is. A poros környezet ugyanis nagyobb lehetőséget ad a káros rovarok, gombák és más mikroorganizmusok elszaporodásának is.

