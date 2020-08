Nemcsak a női, hanem a férficiklus is létezik

Meglepő lehet, de a szaporító szervrendszer a férfiaknál is ciklikus folyamatokra épül – áll Ratkó Tünde szülésznő, termékenységi szakember oldalán. Másként fogalmazva: ahogy a nők esetében, úgy a férfiaknál is létezik egy termékenységet befolyásoló periódus.

A nőknél a menzesz a petesejtek érésének és vándorlásának ciklikus időszaka. Ez elengedhetetlen a normál termékenység megtartásához, éppen ezért szinte minden nő figyel rá, és gond esetén szakemberhez fordul.

A férfiaknál is létezik egy ciklus, ez a spermatogenezis, azaz a spermiumok képzésének folyamata.

Erről a férfiak többsége szinte semmit nem tud, noha rendkívül fontos a termékenység szempontjából.

A női, nagyjából 28 napos ciklushoz képest a férfiaké kifejezetten hosszú, 74 napos. A periódus ráadásul nem folyamatos: a spermiumok képzése egyszerre történik, amikor létrejött egy adott mennyiség, a folyamat újraindul. Hibás tehát az az elképzelés, mely szerint minden nap képződnek új spermiumok.

Ma már tudjuk, hogy a meddő pároknál a problémát 50 százalékban a férfiaknál kell keresni, a hátterben többnyire a tápanyaghiány áll, melyet megfelelő étkezéssel és táplálékkiegészítőkkel lehet orvosolni. A pótlás szükséges, ehhez pedig olyan készítmény kell, melyben az anyagok szerves kémiai kötéssel (például -citrát; -glükonát) vannak jelen, ráadásul maga a termék is komplex, azaz lehetőleg sok különböző vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Ennek jelentősége azért van, mert az egyes anyagok segítik mások hasznosulását (ugyanezért fontos a szerves kémiai kötés is, hiszen ennek hála a felszívódás akár 80 százalékkal is javul).

A pótlásnak azonban nem egyszerinek, hanem ismétlődőnek kell lennie, éppen ezért érdemes számolni a spermatogenezissel. A tápanyagpótlás lényege, hogy a spermiumok képzése közben azok minősége és mennyisége is javuljon, hiszen mindkét tényező a megfelelő tápanyagellátottságtól függ. Vagyis a pótlás legalább három hónapos időszakot kell felöleljen ahhoz, hogy a javított spermiumok megjelenjenek.