Sehol a világon nem éri meg tovább működtetni a szénerőműveket

A Rocky Mountain Intézet friss jelentése szerint a megújulók ára annyira lecsökkent az elmúlt években, hogy nagyjából már a világon mindenhol drágább szénbe fektetni, így már biztosan nem ez a legolcsóbb energiaforrás. A jelentés szerint 2022-re a bolygó összes szénerőművét le lehetne cserélni megegyező teljesítményű megújulóra, méghozzá úgy, hogy a megfelelő tárolókapacitást is hozzászámoljuk.

Ha a párizsi egyezményben megfogadott hőmérséklet targeteket tartani akarjuk, akkor a 2010-es szinthez képest a szénfelhasználásnak 80 százalékkal kevesebbnek kell lennie 2030-ra globálisan. Ha ez nem történik meg, a 1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés mérséklése kicsúszik a kezeink közül.

Eközben a világ szénflottája egyharmadának fenntartása már most is drágább, mintha az energiát a megújulókból nyernénk, még akkor is, ha megint ideszámítjuk a tárolókapacitást is. 2027-re a gazdaságtalanul működő szénerőművek aránya már 73 százalék lesz. Ami az Európai Uniót illeti, a működő széntüzelésű erőművek 81 százaléka ma már nem kompetitív, ami azt jelenti, hogy

állami beavatkozás nélkül nem lennének versenyképesek.

Ezek az eredmények ráadásul úgy jöttek ki, hogy a kutatók nem vették figyelembe a szénerőművek egészségügyi és környezetszennyező hatásaiból fakadó gazdasági kiesést.