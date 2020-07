Fogak nőnek a világ legnagyobb halának szemén

Egy friss tanulmány alapján a legnagyobb élő halfaj, a cetcápa szemén parányi módosult fogak találhatóak – írja az IFLScience. A szakértők úgy vélik, hogy a fogak az állat szemét óvják.

A cetcápa akár 18 méter hosszúra is megnőhet, félelmetes mérete ellenére ugyanakkor igen jámbor: planktonokkal táplálkozik. A többi cápához hasonlóan a faj testét is módosult fogak, úgynevezett fogpikkelyek fedik, melyek az úszást segítik, de a védelemhez is hozzájárulnak.

A cetcápa ugyanakkor az első cápa vagy rája, amelynek szemén is hasonló struktúrákat találtak.

A legtöbb cápa rendelkezik olyan szemhéjjal, amely hatékonyan óvja látószervüket a táplálkozás során. Az állatok emellett a szemüregükbe is visszahúzhatják szemüket. Bár utóbbira a cetcápa is képes, szemhéjjal nem rendelkezik.

Az Okinavai Csurasima Kutatóközpont csapata élő és elpusztult egyedek szemét elemezte különböző módszerekkel. A szakértők szerint a szem felületén található fogak morfológiailag eltérnek a testükön növő struktúráktól. A felfedezés azt sugallja, hogy a cetcápák számára a vártnál fontosabb lehet a látás.