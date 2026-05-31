Declan Rice: Most már szereznék sikerélményt is Budapesten!

Az Arsenalnak azért is fájó lehet az elveszített döntő, mivel egyrészt vezetést szerzett a hatodik percben, másrészt a klub történetének első BL-trófeája lett volna. Nem csoda, hogy savanyú arccal sétáltak el az újságírók mellett az angol csapat játékosai.

Igazi érzelmi hullámvasút volt ez a szezon. Egy varázslatos utazás, amely során valóra váltottuk az álmunkat, 22 év után ismét bajnoki címet nyert az Arsenal. A BL-döntő is az álmaink között szerepelt, de ma este játszottuk a 63. mérkőzésünket az idényben és ez kijött. Ilyen szoros meccsen büntetőkkel kikapni nagyon fájdalmas

– osztotta meg gondolatait Declan Rice, az Arsenal középpályása.

Az angol válogatott játékos azt is kiemelte, nem fogják hagyni, hogy ez a vereség meghatározza, milyen szezont futottak, vagy kik is ők valójában. Különlegesnek nevezte, hogy honnan hová jutott a csapata, Újságírói kérdésre elmondta, hogy mióta a West Hamtől az Arsenalba igazolt, folyamatosan fejlődött a csapat, de február környékére már nagyon elfáradtak, főleg mentálisan.

„Október óta nagyjából heti három mérkőzést játszottunk és ez kimerítő, ezért vagyok nagyon büszke ezekre a srácokra! Ma is megérdemeltük volna a sikert, de gratulálok a PSG-nek, amely az elmúlt néhány szezonban vitán felül a legjobb európai együttes volt! A legjobb támadósoruk van, mi mégis alig hagytunk nekik lehetőséget, sőt mi dolgoztunk ki helyzeteket. Sajnos ma nem úgy volt megírva, hogy nyerjünk”

– mondta Rice, aki persze kijelentette, hogy nagyon rosszul érezték magukat a döntő elvesztése miatt.

Mikel Arteta vezetőedző azt közölte a játékosaival, hogy nagyon becsüli és szereti őket az eredményeik miatt, végül abban maradtak, hogy ha száz százalékot belead mindenki, akkor ilyen eredményesek lehetnek. Rice egyébként is megjegyezte, hogy a kudarc után megerősödve térnek vissza. Zárásképp Budapestről is kifejtette a véleményét.

„Gyönyörű város, másodjára vagyok itt, korábban a válogatottal játszottunk itt. Nagyszerű a stadion is, remek otthona volt a döntőnek,

remélhetőleg visszatérek még a jövőben és szerzek már sikerélményt is!

Rice akkor játszott korábban a Puskás Arénában, amikor a magyar válogatott 1-0-ra legyőzte Angliát a Nemzetek Ligája A divíziójában. Ebből adódik, hogy az angol játékos még nyeretlen ebben a stadionban.

„Csak a PSG akart futballozni”

Ennél jóval vidámabb hangulatban telt a PSG focistáinak nyilatkozata. Elsőként Joao Neves állt az újságírók elé, aki azt emelte ki, hogy hihetetlen kemény volt az Arsenal védelme, mindent bele kellett adniuk. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 70 százalék fölötti labdabirtoklással is küszködtek az angolok ellen, de ezért is érdemelték meg a győzelmet.

„Érzelemdús este volt, másodjára lettünk Európa legjobbjai. Megérdemeltük, mert egyedül a PSG akart futballozni ezen az estén… De nem is a győzelem tesz igazán boldoggá, hanem az, hogy ilyen csapattársakkal, ilyen edzőkkel dolgozhatok közösen. Életem legjobb döntése volt, hogy ebbe a csapatba igazoltam, imádok itt mindent” – lelkendezett a portugál játékos, aki szerint ezzel a klub történelmébe újra beírták magukat.

Valójában a Bajnokok Ligájáéba is, hiszen a Real Madrid után második csapatként tudták megvédeni BL-címüket. Ha a BEK-korszakot is számítjuk, akkor is csupán az Benfica, Ajax, Bayern München, Liverpool, Nottingham Forest és AC Milan tagja az exkluzív klubnak. Neves szerint egyébként is a második volt a nehezebb, mert címvédőként mindenki őket akarta legyőzni.