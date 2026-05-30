diplomata-útlevél key györgy lászló rogán antal semjén zsolt
Habony Árpád is lobbizott ki diplomata-útlevelet, de a legaktívabb kijáró Semjén Zsolt és Rogán Antal volt

admin Nagy Gergely Miklós
2026. 05. 30. 18:18

„A kiadott útlevelek túlnyomó része mögött mostani tudásunk szerint nem állt diplomáciai érdek” – ezt mondta Velkey György László, a Külügyminisztérium miniszterhelyettese azokról a diplomata-útlevelekről, amelyeket a NER évei alatt osztottak ki.

Tegnap beszámoltunk róla: kiderült, hogy diplomata-útlevelet kapott a NER-ben:

  • Rúzsa Magdolna énekes;
  • Papp Dániel hírhamisító, a közmédia egyik vezetője;
  • Kálomista Gábor producer;
  • Rákay Philip műsorvezető;
  • L. Simon László magának és a feleségének is igényelt diplomata-útlevelet az előző ciklusban;
  • Demeter Szilárd;
  • Vidnyánszky Attila;
  • a Mediaworks Hungary vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter Szabolcs és a KESMA elnöke, Liszkay Gábor is;
  • az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós;
  • valamint a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, Szalai Zoltán is.
  • Orbán Viktor török barátjának, Tiborcz István állandó üzleti partnerének is évek óta van diplomata-útlevele. Adnan Polat török üzletember pár éve magyar állampolgárságot is kapott.
  • Jellinek Dániel milliárdos.

Velkey most azt mondta, hogy még ellenzéki politikusok, Gyurcsány Ferenc exminiszterei, például Kóka János, MSZP-s és jobbikos politikusok is hozzájuthattak ilyen dokumentumokhoz. Rengeteg egyházi kötődésű személy is kapott útlevelet, ezeket Semjén Zsolt kezdeményezte. A Külügyminisztérium miniszterhelyettese szerint Semjén az egyik kérelem indoklásában megjegyezte: lassan le kéne állni azzal, hogy mindenki kap útlevelet, aki folyamodik érte, de támogatta a kérelmet, Szijjártó Péter pedig meg is adta az engedélyt az útlevél kiadására.

A kollégák tájékoztatása szerint több határon már nem veszik komolyan, ha valaki magyar diplomata útlevéllel érkezik

–  mondta Velkey.

Volt, aki Habony Árpád kérésére kapott indoklás nélkül diplomata útlevelet.

Velkey azt mondta, a leggyakrabban Rogán Antal és Semjén Zsolt terjesztették elő, hogy valaki kaphasson ilyen okmányt. Elmondása szerint baráti gesztus, esetleg szolgáltatás ellentételezésére szolgált ez a gesztus. Több esetben egzotikus magánutazások megkönnyítése volt a cél. Velkey elmondta, hogy a minisztériumban teljesen leállítják a diplomata-útlevelek ilyen típusú kiadását, jelentősen korlátozni fogják azoknak az embereknek a körét, akik ilyen kaphatnak. Korábban Orbán Anita külügyminiszter jelentette be, hogy közel ezer diplomata-útlevél visszavonását javasolja.

