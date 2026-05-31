Három férfit állítottak elő a rendőrök garázdaság miatt a BL-döntő éjszakáján

2026. 05. 31. 07:47
A PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntőt követően csupán kisebb atrocitásokról számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság, de a brit és a francia szurkolók rendezetten elhagyták a stadiont, majd a várost.

A BRFK közösségi oldala folyamatosan frissítette a híreket a szombati nap folyamán, így kiderült, hogy mind az Arsenal, mind a Paris Saint-Germain hívei eljutottak rendben a repülőtérre.

A beszámolók alapján csupán néhány kisebb rendbontás történt, a rendőrök az Akácfa utcában egy brit, az Állatkerti körúton pedig egy magyar és egy brit állampolgárságú férfit állítottak elő garázdaság miatt.

Az éjszaka a Wesselényi utcai 4-6-os villamosmegállóban három zsebtolvajt értek tetten a magyar és a német nyomozók.

