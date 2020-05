Videó: szívszorító, ahogy a műanyagba gabalyodott fóka az életéért küzd

Galacticát, a fiatal fókát Norfolk partjainál fogták be természetvédők: az állat egy halászhálóba gabalyodott, ami mélyen belevágott a húsába a nyaka tájékán. A brit Állatokkal Szembeni Kegyetlenség Megelőzéséért Királyi Társaság (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA) szakértői rögtön levágták róla a műanyagot, és kezelni kezdték a sebét, kérdés, hogy túléli-e az esetet.



A szakértők azért pesszimisták, mert a múlt héten egy kifejlett fóka került ugyanilyen helyzetbe, de az ő életét már nem tudták megmenteni. A társaság norfolki központjának vezetője, Alison Charles a The Daily Mailnek elmondta: az állat feje meg volt dagadva, és később rájöttek, hogy tele volt gennyel is. Mindez egész biztosan a halászháló miatt volt.

Norfolknál nagyon sok fóka él, több száz példányt látni a partok közelében, viszont egyre több a probléma az ember által hátrahagyott szeméttel, főleg az eldobott, partra sodort halászhálókkal.

A szakértők szerint Galacticának jó néhány hónapra lesz szüksége, hogy visszatérhessen a tengerbe, ha túléli az esetet. Egyelőre antibiotikumokkal és fájdalomcsillapítókkal kezelik.