Viszonylag kevés volt asztmás a koronavírusban elhunytak között

Minden krónikus légúti megbetegedés, így az asztma is komoly rizikófaktora lehet a koronavírusnak – legalább is eddig minden nagy tudományos intézet így kommunikálta. Most azonban az amerikai epicentrumnak számító New York állam elkezdte publikálni az elhunytak kórképeit, kiderült, hogy a tíz legnagyobb rizikófaktor közé sem fért be az asztma – írja a The New York Times.

Egy pollenallergiás könnyebben kaphatja el a koronavírust Az allergia megnöveli a fertőzés esélyét, az asztmások viszont súlyosabb betegek lehetnek.

A The Lancet tudományos folyóiratban európai kutatók elemezték az eredményeket, és kijelentették: meglepő, hogy sem az asztma, sem az úgynevezett krónikus obstruktív

tüdőbetegség (COPD) nem szerepel a legnagyobb rizikófaktorok között, már ami a krónikus betegségeket illeti. A New York-i adatok szerint az államban elhunytaknak mindössze öt százaléka volt asztmás, ami elég elenyésző ahhoz képest, hogy egy légutakat támadó krónikus gyulladásos betegségről van szó.

Úgy tűnik, magasabb kockázati faktort jelentenek az olyan betegségek, mint a cukorbetegség, a krónikus szívproblémák, illetve az elhízás. Sorrendben a New York-i adatok szerint az alábbiak növelik a súlyos, halálos kimenetelű koronavírus-fertőzést:

magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterinszint, koszorúér-betegség, demencia, pitvarfibrilláció, COPD, vesebetegségek, rák, pangásos szívelégtelenség.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az asztmások forduljanak gyógyszeres kezeléshez a járvány alatt. Arra egyelőre nincs adat, hogy az asztma valószínűbbé teszi-e azt, hogy valaki elkapja a koronavírust, de ha komoly a betegsége, és kezeletlen, akkor a fertőzés rosszabb kimenetelű lehet.

Az orvosok azt is megjegyezték, hogy a New York-i adatokat még rendesen fel kell dolgozni, szűrni különböző mutatókra, így ezeket egyelőre csak tájékoztató jelleggel érdemes nézni.