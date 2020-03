Koronavírus: így kell helyesen feltenni a maszkot

A Magyar Vöröskereszt az utóbbi időkben több megkeresést is kapott a védőmaszkok helyes használatával kapcsolatban, ezért döntöttek úgy, hogy videóban szemléltetik azt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már korábban, február elején közzétett egy videót, melyben azt mutatták be, hogy miként kell megfelelően alkalmazni a szűrőket. A felvételhez magyar felirat viszont nem készült.

A Magyar Vöröskereszt a WHO útmutatása alapján hozta létre a tájékoztatót.

A videó segítségével a laikus használók is könnyen elsajátíthatják a védőmaszkok szabályszerű viselését, illetve tájékozódhatnak arról, hogy mikor és kinek érdemes használni a maszkot.

A szakértők véleménye egyelőre megoszlik arról, hogy kiknek is kell maszkot viselnie a járvány idején. A WHO szerint a szűrőkre alapvetően a fertőzötteknek, illetve a betegeket gondozó személyeknek van szüksége, és a magyar hatóságok is ezen az állásponton vannak. Egy kínai járványügyi szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy a megelőzés miatt elengedhetetlen, hogy mindenki hordja maszkokat.

Kiemelt kép: Getty Images