Hatásos a maszk a koronavírussal szemben?

A maszkok használata valóban fontos lehet a járvány idején, de nem úgy, ahogy sokan gondolják. A szájmaszkok ugyanis elsősorban a betegség átadásának esélyét csökkenthetik.

Ma már valószínűleg mindenki tudja, hogy a koronavírussal szemben a legjobban a gyakori és alapos kézmosással, illetve kézfertőtlenítéssel, valamint a fertőzött és tömött helyek kerülésével lehet védekezni. A tanácsok között gyakran szerepel a szájmaszki viselése is, de valóban ez is segíthet a kórokozóval szemben?

A WHO szerint maszkra alapvetően azoknak van szükségük, akik fertőzöttgyanús pácienseket kezelnek, illetve akik produkálják a betegség tüneteit, köhögnek, tüsszögnek.

A maszk fő feladata ugyanis nem az azt viselő védelme, hanem a betegség lehetséges továbbadásának megakadályozása. Fontos azt is kiemelni, hogy a maszkok is csak akkor hatékonyak, ha körültekintően, rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés mellett használják őket.

A szájmaszk felhelyezése előtt a kezeket meg kell tisztítani, majd úgy kell felhelyezni, hogy az orrot és a szájat is eltakarja, és ne legyen rés a maszk és az arc között. Amint benedvesedik a maszk, le kell cserélni, egy darabot pedig nem szabad kétszer felhasználni. A maszk eltávolítása során tilos az elejét megérinteni, levétel után pedig azonnal zárható kukába kell dobni, a kezeket pedig meg kell tisztítani. Mivel sokan nem megfelelően használják a maszkokat, azok

viselése akár növelheti is a megbetegedés kockázatát.

Mindez a hagyományos sebészeti maszkokra, illetve a sálakra és egyéb textíliákra vonatkozik. Bizonyos felszerelések, például a N95 részecskeszűrők valamivel nagyobb védelmet nyújthatnak, de ezek viselése is csak betegeknek és egészségügyi dolgozóknak ajánlott. Az Egyesült Államokban több szakértő is felhívta a figyelmet, hogy egészséges emberek számára felesleges a maszkokat felvásárolni, már csak azért is, mert egyre csökken az orvosok és ápolók számára elérhető maszkok száma.