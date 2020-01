Lenyűgöző: jeget fotóztak a Marson

A Marsról legtöbbször úgy gondolkozunk, mint egy kies, nagyon ritka atmoszférával rendelkező, száraz bolygóról – pedig valójában valaha sokkal jobban hasonlított a Földünkre, mint most. Erre bizonyíték a Mars Express friss képe is, amin a jeges északi sarkvidék látszik.

A Naprendszeren belül a Marsnak van a Földhöz leginkább hasonló évszakváltozása, azzal a különbséggel, hogy egy év a Marson majdnem olyan kétszer olyan hosszú, mint a Földön. Az északi sarki régió sok változáson megy keresztül, ahogy az évszakok változnak: egy olyan jégtakaró borítja, ami kiterjedésében és összetételében is folyamatosan módosul.

A területet egész évben vízjég borítja, majd télen, amikor a régió -143°C-osra is csökken, akkor a vízjégre szén-dioxidjég is ráfagy. A megfagyott szén-dioxid akár 2 méteres magasságban is bevonhatja a vízjeget.

Korábbi fotó a jégsapkáról. Kép: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

A jeges takaróról készült kép azért ilyen ritka, mert a fagyott szén-dioxiddal együtt általában szén-dioxidfelhők is születnek, ami miatt nagyon nehéz fotókat készíteni a felszínről. Az Európai Űrügynökségnek most ritka alkalma nyílt lencsevégre kapni a fagyott Marsot.