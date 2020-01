Amikor a menstruáció maga a pokol

A menstruációt megelőző időszak, illetve a vérzés első pár napja a legtöbb nő számára némi kellemetlenséggel jár, hiszen sokakat kínoznak ekkor alhasi görcsök, derékfájdalom, mellfeszülés. Sajnos vannak, akik lényegesen rosszabbul élik meg ezt az időszakot, hiszen a fájdalom olykor igen nagy méreteket is ölthet. Dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza ennek okait és kezelését ismerteti.

A menstruáció ciklikus jellegű, mely a peteérés, a tüszőrepedés és a menstruációs vérzés szakaszából áll. Szerepe, hogy megtermékenyíthető petesejt képződjön, valamint, hogy a női szervezetet, a méhet felkészítse egy esetleges megtermékenyült petesejt befogadására. Maga a vérzés a ciklus során felépült nyálkahártya lelökődése a méh faláról. A folyamatot hormonok irányítják: a ciklus első felében az ösztrogén, míg a második felében a progeszteroné a fő szerep (természetesen ezek mellett még olyan fontos hormonok is hozzájárulnak a ciklus szabályozásához, mint az LH és az FSH).

Miért fáj a menstruáció?

Kevés olyan nő van, aki ne tapasztalna semmilyen kellemetlen tünetet a havi vérzése során (illetve előtte pár nappal). Legtöbbször alhasi görcsökről és derékfájdalomról számolnak be, de sokan panaszkodnak mellfeszülésre, puffadásra, az emésztésük megváltozására, hangulatingadozásokra, illetve fokozott vízvisszatartásra.

Az alhasi fájdalmat elsősorban az generálja, hogy a méh falának simaizomzata a vérzés során összehúzódik, hogy segítse a tisztulási folyamatot. Ezt az úgynevezett prosztaglandinok irányítják. Amennyiben ezen hormonok nagyobb mennyiségben vannak jelen, úgy a görcsök intenzitása is nagyobb. Érdekesség, hogy inkább a fiatalabb korosztályra jellemzőbbek az erősebb menstruációs görcsök, szülés után általában enyhülnek a panaszok.

Meddig normális a fájdalom?

A fájdalom intenzitása, időtartama egyénenként más és más- sőt, még ugyanannál a személynél is lehetnek hónapról hónapra változások. Hogy meddig normális a fájdalom, azt nehéz megítélni, ám ha úgy érzi, hogy szinte az összes vérzést megszenvedi, ráadásul erősebb, esetleg darabosabb a menstruációja,

érdemes szakorvost felkeresni, hogy ki lehessen zárni a hátterében meghúzódó komolyabb problémákat.

Ilyen lehet az endometriózis, melynek során a méh nyálkahártyája nem csak a méhben, hanem máshol is megjelenik (ugyanúgy reagálva a hormonális változásokra, tehát megvastagszik, leválik), különböző gyulladások, mióma, fertőzések, véralvadási problémák, hormonzavarok. Érdemes ilyen esetekben vetélésre, esetleg méhen kívüli terhességre is gondolni, de akár méhen belüli fogamzásgátló eszköz esetén is felléphet a probléma- mondja dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

Látható tehát, hogy megannyi zavar előidézheti a fájdalmas menstruációt, így a kezelés is attól függ, mi a kiváltó ok. Legtöbbször elegendő lehet gyógyszeres terápia, ám előfordulhat, hogy (pl.mióma, endometriózis, méhen kívüli terhesség esetén) műtéti beavatkozásra van szükség.