Több millió nő szexuális életéről tudhatott a Facebook

A Privacy International (PI) jogvédő szervezet legújabb jelentése szerint több millió nő töltötte le azokat a mobilos ciklusnaptár alkalmazásokat, amik érzékeny adatokat adtak át a Facebooknak. A csoport öt ilyen appot azonosított, ezek közül a Maya és a MIA Fem szoftverek aggasztóan nagy mennyiségű információt továbbítottak. Előbbit több mint ötmillióan, utóbbit pedig egymillióan töltötték le a Google Play áruházból.

Mindegyik app tartalmazta a Facebook fejlesztői és analitikai készletét, melyekkel lehetővé vált például a Facebook-profillal való bejelentkezés, de ezért cserébe az alkalmazás adatokat küldött vissza felhasználóiról a közösségi óriás szervereire. A PI elemzése szerint mindkét szoftver már azelőtt megkezdte ezt a tevékenységet, hogy a felhasználó elfogadta volna a felhasználási feltételeket. A Maya és a MIA Fem többek közt információkat osztott meg a felhasználók:

hangulatáról és libidójáról,

az utolsó közösülésük dátumáról és a használt védekezési módszerről,

az utolsó menstruációjuk időpontjáról,

arról, hogy mikor ittak kávét és alkoholt,

mely női intimhigiéniai eszközöket használták,

és milyen egészségügyi panaszaik voltak (például hasmenés).

Amennyiben az app használója a maszturbálási szokásairól is osztott meg információkat a MIA Fem egészségügyi appal, azok is a Facebooknál landoltak.

De miért is annyira felháborító ez, ha az ember egyszer önként adta meg ezeket az adatokat az egészségügyi appoknak? Ahogy a PI tagja, Eva Blum-Dumontet is rávilágít, a közösségi óriás ezeket az információkat a felhasználó személyes azonosítójához kötheti. A rengeteg követett aktivitás (mit lájkoltunk, mire kerestünk rá a weben) így kiegészül a szexuális életre irányuló érzékeny adatokkal. A Privacy International a fejlesztők felé is jelezte, hogy ez a gyakorlat etikailag megkérdőjelezhető, ennek eredményeként a Maya fejlesztői eltávolították appjukból a Facebook fejlesztői készletét.

A Facebook szóvivőjének elmondása szerint a készletüket használó alkalmazások fejlesztőinek kötelességük érthető módon tudatni a felhasználókkal, hogy milyen jellegű adatokat gyűjtenek és továbbítanak róluk külső feleknek. A jövőben a fejlesztőkkel közösen fogják vizsgálni a felhasználási feltételek esetleges megsértését.

Ahogy a cég közölte a Business Insiderrel, készleteik felhasználásának feltételei közt szerepel az is, hogy a fejlesztők érzékeny egészségügyi információkat nem továbbíthatnak szervereikre, ennek megelőzésére egyébként van egy automatizált rendszerük, ami természetesen nem tévedhetetlen, és csak az olyan adatokat tudjak kiszűrni, mint a személyi számok, jelszavak, más érzékeny azonosítók.

Hozzátették, hogy a külsős appokból származó adatokat nem használják fel hirdetésekhez.

(Kiemelt kép: AFP)