Megoldották da Vinci egyik nagy rejtélyét

Leonardo da Vinci munkásságának egyik legtöbbet vitatott rejtélye az 1500 körül készült Salvator Mundi, azaz az Üdvözítő című képhez köthető. A festményen Jézus Krisztus látható, kezében egy üveggömbbel.

A kép furcsasága az, hogy a gömb láthatóan nem produkálja azt a fénytörést, amelyet sokan elvárnak tőle. Éppen ezért több művészettörténész is azon az állásponton van, hogy da Vinci hibásan ábrázolta a tárgyat.

Ez da Vinci karrierjének egyik legnagyobb rejtélye, hiszen a polihisztor rengeteget tanulmányozta a fény viselkedését.

A szakértők számos hipotézissel álltak már elő, hogy megmagyarázzák a különös részletet, egyes kutatók úgy gondolják, hogy a kulcs az lehet, hogy a képen látható gömb nem tömör, hanem üreges. Egy új vizsgálattal az Irvine-i Kaliforniai Egyetem csapata ezt az elméletet támaszotta alá – írja a ScienceAlert.

A kutatók 3D-s számítógépes modellezés segítségével elemezték a gömböt. A kutatók arra jutottak, hogy a tárgy üreges lehet, így da Vinci ábrázolása precíznek mondható. A kutatók a gömb méreteire is adtak becslést, ezek alapján 6,8 centiméter sugarú volt, az üveg pedig legfeljebb 1,3 milliméter vastag lehetett. A szimuláció azt is felfedte, hogy a képen jézus alakját fentről egy erős fényforrás világítja meg, de a figurát általános szórt fény is éri.

Az Üdvözítő a világ legdrágábban értékesített festménye, 2017-ben 450 millió dollárért vásárolta meg Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia trónörököse.

Kiemelt kép: iStock