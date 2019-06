Musk vagy nagy troll, vagy hülye

A SpaceX-vezér Elon Musk az utóbbi időkben egyre többször hoz össze bizarr tweeteket. Volt olyan, hogy egyszerűen lepedofilozta a barlangban rekedt gyermekeket mentő egyik búvárt – ebből aztán per is lett –, máskor április 1. alkalmából egy saját számos tett közzé, nemrég pedig a Twitteren jelentette be, hogy törölte magát az oldalról. Musk viselkedése egyre furcsább, egyes források szerint a becsavarodás hátterében a munkamánia és a gyógyszerek állnak.

A hétvégén ismét sikerült nagyot alkotnia, amikor egyik nagy álmával, a Mars meghódításával kapcsolatban tweetelt. A bejegyzésen egy poszter látható, amely a vörös bolygó elfoglalását hirdeti. A tweettel azonban van egy elég nagy probléma.

A poszteren ugyanis nem a Mars, hanem a Hold látható.

Elképzelhető, hogy Musk a képpel csak trollkodni próbált, talán Donald Trump június eleji zavaros tweetjére reagált, melyben az elnök arról írt, hogy a Mars meghódításának a Hold is a része.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. június 7.