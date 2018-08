Gyógyszereket sejtenek Elon Musk egyre furcsább viselkedése mögött

Mi is többször beszámoltunk róla, hogy Elon Musk kezd egy kicsit megzuhanni, és a The New York Times interjúja alapján az jön le, hogy ezzel a körülötte élők és dolgozók is tisztában vannak. Egyre többen aggódnak azért, mert rengeteget dolgozik, szinte semmit nem pihen, ráadásul gyakran szed altatót is, amit a Tesla igazgatósági tagjai közül néhányan nem néznek jó szemmel, szerintük ugyanis ennek köszönhetőek a twitteres kirohanásai.

Elon Musk mostanában ismét szinte naponta szerepel a hírekben, de ezúttal nem azért, mert valami maradandót, vagy teljesen őrült, de nagyon menő kütyüt alkotott – az elmúlt hónapokban inkább a twitteres kirohanásai és azok közvetlen következményei miatt beszélnek róla annyit. Mi is beszámoltunk már arról, hogyan pedofilozott le egy gyerekmentő thai búvárt, aki kritizálta a tengeralattjáróját, hogyan nevezte az egész médiát olyan trumposan fake news-nak, és arról is, hogy legutóbb teljesen önkényesen, a Tesla igazgatótanácsával nem egyeztetve azt írta ki a közösségi oldalra, hogy azon gondolkozik, zártkörűvé teszi a vállalatot, és minden részvényt megvesz 420 dollárért.

Marihuána-poén vagy komoly üzleti döntés?

Utóbbi jó nagy port kavart a részvénypiacon is, a Tesla-részvények először emelkedni kezdtek, majd a NASDAQ részvénytőzsde egy ideig nem árusította őket, mikor pedig újra piacra kerültek, 11 százalékos növekedéssel zártak. Az igazgatósági tagok olyannyira nem tudtak erről a tervről, és arról sem, hogy Musk világgá kürtöli, hogy a The New York Times forrásai szerint többen felkeresték a Tesla-vezért, hogy most már azért hanyagolja a Twittert egy kicsit.

Sokan azt gondolták, hogy az egész tweet egy vicc, hiszen

Musk éppen a 420-as számot választotta vételi árnak, ami a szlengben a marihuánát is jelöli.

Pedig Musk saját bevallása szerint egyszerűen csak legalább 20 százalékos prémiumot akart ráígérni az akkori árakra, ami 419 dollárra jött volna ki, de ez nem tetszett neki, úgyhogy felkerekítette 420-ra.

Ő is tudja, hogy csúszik ki a lába alól a talaj

Maga Musk is elismeri egyébként, hogy kezd egy kicsit kiégni, és lassan nem bírja a vállára nehezedő súlyt. Az interjúban elmondta, hogy 2001 óta nem volt egy hetesnél hosszabb pihenőideje, akkor is csak azért, mert maláriát kapott. A saját bátyja esküvőjére éppen csak odaért, de a ceremónia után repült is vissza a Tesla főhadiszállására, hogy folytassa a munkát. A születésnapját is végigdolgozta, éjszakába nyúlóan, egyáltalán nem ünnepelt, ráadásul ez az általános nála: elmondta, hogy 120 órás munkaheteket csinál végig. “Az elmúlt időszak valójában nem volt túl jó” – nyilatkozta a Times-nak. “Több barátom mondta, hogy aggódik értem.”

A Tesla-vezér ráadásul többször nyúl egy Ambien nevű gyógyszerhez, ami altató hatással bír.

Vagy altatót szedek, vagy egyáltalán nem alszom

– mondta. A Tesla igazgatósági tagjai közül azonban többen azért aggódnak, mert Musk sokszor nem kidől a szertől, hanem csak kicsit elkábul, és twitteres ámokfutásba kezd – könnyen lehet, hogy a sok furcsa üzenet is ilyenkor született. Mondjuk, a Tesla zárt körűvé alakításáról éppen egy délutáni repülőútján tweetelt, úgyhogy ott biztosan teljesen tiszta volt, az igazgatósági tanács mégis arra kérte, hogy egy darabig most hanyagolja a közösségi médiát, ha lehet.

Keresnek valakit, aki leveszi a válláról a terhet

Bár Musk maga tagadja, jelenleg is folyik a keresés egy vezérigazgató-helyettes után, aki le tudna venni némi súlyt az egyébként már 47 éves feltaláló válláról. A furcsa viselkedése ellenére ugyanis az igazgatósági tanács még mindig pótolhatatlan munkaerőnek tartja Muskot, ezt egy, a Times-nak eljuttatott közleményben ki is fejtették: “szeretnénk egyértelművé tenni, hogy Elon munkája és elhivatottsága a Teslához egyértelmű. Elon elmúlt 15 éves vezetése egy kis startupból odáig juttatta a vállalatot, hogy most már több ezer autója jár az utakon, amelyeket a tulajdonosaik szeretnek, és jelentős részvényesi érdekeket növelt a folyamat során.”

Lehet, hogy a legbölcsebb döntés az lenne, ha valaki más kezelné Musk közösségi médiaprofiljait – ez egy szép első lépés lenne a Tesla-vezér imidzsének visszaállítása felé.