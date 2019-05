A gazdaságos, állatbarát mezőgazdaság csak illúzió

Jacy Reese az alturizmus egyik leghíresebb képviselője, előadásaival azért járja a világot, hogy bebizonyítsa: nincs szükségünk állati termékekre, a laborban növesztett húsoké a jövő, és egyébként is, fel kell hagyni az állattartással, mert nagyon etikátlan. A 2019-es Brain Baron is erről beszélt.

Az már senkinek nem újdonság, hogy a jelenlegi mezőgazdasági és állattartási módszereink mind környezeti, mind etikai szempontból fenntarthatatlanok. A nagyüzemi gazdálkodás rengeteg ivóvizet és termőföldet emészt fel, cserében brutális mennyiségű károsanyagot enged a levegőbe, ráadásul az állattartás embertelen minőségben zajlik. Jacy Reese, a The End of Animal Farming című könyv szerzője arról tartott most előadást, hogy mennyivel jobban járnánk, ha teljesen leszoknánk az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásáról, és laborban növesztett húsokat ennénk – kérdés, hogy ez

egy olyan társadalomban, ahol a génmódosítást sem nézik jó szemmel, mennyire lehet reális elképzelés.

Reese ijesztő statisztikákat hozott nekünk: az Egyesült Államokban a mezőgazdasági állattartás 99 százaléka nagyüzemi, világszinten ez 90 százalék körül mozog. Globálisan 100 milliárd állat él embertelen körülmények között a farmokon azért, hogy minél több húst, tejet, tojást adjanak.

Az Európai Unióban ugyan van szabályozás arra, hogy a csirkéket nem szabad ketrecben tartani, de ez is csak a testalkatukhoz képest nagyon apró ketrecre vonatkozik, a nagyobbakra nem. Ilyen összezártság mellett az állatok komoly pszichológiai problémákkal küzdhetnek, ráadásul elkezdhetik csipkedni egymást, ami fájdalmas, és fertőzésveszélyes is. Az előadó említett egy delaware-i csirkefarmot, amelyben úgy manipulálták a csirkék genetikáját, hogy magukhoz képest brutális mennyiségű húst adjanak, ennek eredményeként fel sem tudtak állni, mert nem bírták el a súlyukat.

Több csirke annyi tojást tojt, hogy teljesen tönkrement a szaporodórendszere.

Mindez elég rosszul hangzik, legalább annyira, hogy egy húsimádó is elkezdjen gondolkodni azon, hogyan lehetne megoldani a helyzetet. Reese szerint egyáltalán nem lehet megoldás az, hogy minden mezőgazdasági farm fenntartható és állatbarát legyen – ő maga is ezért küzdött pár évvel ezelőttig, de most már látja, hogy ez egyszerű illúzió. Az egész akkora változásokkal járna, hogy nem érné meg a vállalatoknak anyagilag sem befektetni.

Mi az az alturizmus? Az alturizmus mozgalom arra a jelenségre épül, ami egy önzetlen viselkedés, másik ember javát szolgálja a saját érdekek háttérbe szorításával. Az állatvilágban is megjelenik, és állatok felé is mutatkozhat.

Reese úgy gondolja, hogy az egyetlen valódi megoldás a laboratóriumban növesztett hús elterjedése lehet. A növényi alapú húskészítmények már most több helyen kaphatók, az Egyesült Államokban a legtöbb egészséges élelmiszereket áruló boltban kapható, és csak egy kicsit drágább, mint a hagyományos, de folyamatosan egyre olcsóbb lesz. Ennek a következő lépése lehet a mesterséges hús, amely gyakorlatilag sejtszinten ugyanaz, mint amit most eszünk, csak egy laboratóriumban növesztik egyetlen valódi sejt alapján. Ez gazdaságosabb lehet, környezettudatosabb, mint a hagyományos állattartás, bár azt is érdemes megjegyezni, hogy voltak már kutatások arra nézve, hogy talán annyira mégsem környezetbarát a módszer, mint eleinte gondoltuk.

A technológia már létezik, mondja Reese, csak olcsóbbá és elterjedtebbé kellene tenni, mint amilyen most jelenleg. Ehhez pedig egy nézetváltás szükséges, ami szerinte már csak idő kérdése: hiszen száz évvel ezelőtt arról beszélgettünk volna egy ilyen előadáson, hogy mennyire morális megoldás a rabszolgatartás, ma pedig már nem is kérdés, hogy a felvetés is felháborító. Reese szerint nagyon gyorsan gyökeresen megváltozhat a világfelfogásunk, pláne akkor, ha rákényszerülünk – a különböző klímamodellek pedig azt mutatják, hogy nagyon hamar kénytelenek leszünk változtatni, ha nem akarjuk óriási humanitárius krízisbe sodorni az emberiséget.