Vombatkölyök született a budapesti állatkertben

A vombatoknál elhelyezett kamerák nemrégiben örvendetes képeket rögzítettek. Molly, az anyaállat erszényéből egy kölyök kandikál ki. A különleges erszényesek állatkerti szaporítása ritkaságnak számít, Budapesten viszont már négyszer sikerült – írja a Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalos honlapja.

Molly, az anyavombat erszényében már hónapok óta egy kölyök cseperedik, sőt mostanra már időnként ki is les onnan.

Ebből persze most még nem sokat láthatnak látogatók, de a munkatársak sem nagyon. A vombatok szálláshelyét ugyanakkor bekamerázták, így egy videón már megcsodálható az erszényből kikandikáló apróságot. A vombatok erszénye hátrafelé nyílik, így a kölyök feje ilyenkor az anyaállat két hátsó lába között szokott megjelenni. A felvételen nemcsak az látszik, amint a kicsi nézelődik (és a lábát is kidugja), hanem az is, hogy amikor Molly túl tolakodónak találja az apuka, Wally közeledését.

A csupaszorrú vombatoknál a vemhességi idő nagyjából egy hónap. Az aprócska újszülött szinte embriószerűen fejletlen, fejlődése ezután hónapokig a biztonságot nyújtó erszényben folytatódik. Magát az ellést a legritkább esetben sikerül megfigyelni, így a gondozók számára a kicsi megszületésének általában az az első jele, hogy az anyaállat erszénye kissé domborodni kezd.

Ez általában két-három hónap elteltével szokott látható lenni, az erszényben fejlődő apróságnak pedig közben kinő a szőre és a szeme is kinyílik, és általában hathónapos korára, de mindenképpen az ötödik hónap eltelte után végre ki is néz az erszényből. De még ezután is hetek telnek el addig, hogy legalább néhány lépés erejéig kimerészkedjen onnan.

Fejlettsége alapján a budapesti vombatkölyök fél éves lehet,

ami azt jelenti, hogy valójában már tavaly ősszel születhetett. Az állatkert számításai szerint leghamarabb márciusban jöhet majd el az idő, amikor a látogatók már élőben is láthatják a jövevényt.