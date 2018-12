Hamarosan újabb holt-tengeri tekercseket fedezhetnek fel

Szakértők egy csoportja újabb barlangokat azonosított a Holt-tenger partján fekvő Kumrán közelében. A kutatók bíznak benne, hogy az üregekben további holt-tengeri tekercseket találhatnak majd.

Az 53b és az 53c jelű barlangok azon üregek közelében fekszenek, melyekben korábban találtak már iratokat – írja a Live Science. Bár a régészek egyelőre nem bukkantak újabb tekercsekre a két barlangban, a feltárás még nem ért véget.

A szakértők jelenleg mintegy 900 holt-tengeri tekercset ismernek. Az irattöredékek 12 barlangból kerültek elő a Kumráni-hegységben, a Holt-tenger partján. Sok kutató úgy gondolja, hogy a tekercseket egy zsidó szekta tagjai, az esszénusok készítették, mielőtt időszámítás szerint 70-ben egy Róma-ellenes felkelést követően elhagyták a helyszínt.

Az első tizenegy üreget 1946 és 1956 között fedezték fel, majd hosszú szünet után 2017-ben találtak egy újabb barlangot, melyben egy üres tekercset is azonosítottak. Az üregben emellett olyan eszközöket is feltártak, melyeket az iratok tárolására használtak a korabeliek. Ez azt sugallja, hogy további tekercsek is voltak a 12. barlangban.

A most felfedezett üregek a 12. barlang közelében fekszenek, és a belsejükben talált maradványok szintén arra utalnak, hogy ezekben a barlangokban is voltak egykor iratok.

Az 53b-t a jelek alapján korábban kifosztották már, igaz, így is maradtak benne leletek. Randall Price, a Liberty Egyetem munkatársa és az üregeket felfedező csapat tagja szerint a helyi kerámiákat még nem elemezték, ezért még nem tudták megállapítani, hogy valóban tároltak-e tekercseket a barlangban.

Az 53b-ben egy bronzedényt és egy olajlámpát is felfedeztek. Előbbi időszámítás előtt 100 és 15 között készülhetett, utóbbi pedig sokban emlékeztet azokra a lámpákra, melyeket eddig Kumránnál azonosítottak. Ez arra utal, hogy a barlangot kumrániak használták.

Az 53c-ben egy iratok tárolására alkalmas korsó töredékeit tárták fel. A kutatók reménykednek, hogy az üregben nemcsak a távoli múltban voltak tekercsek, hanem még ma is vannak.

Kiemelt fotó: Thinkstock