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Tech

180 ezer alatt keres okostelefont? Kipróbáltunk öt jelöltet, mutatjuk, melyik kinek lehet jó választás

180 ezer forint alatti okostelefonok tesztje
Adrián Zoltán / 24.hu
Okostelefonteszt: mondd, te melyiket választanád?
admin Birkás Péter
admin Lányi Örs
2026. 07. 11. 16:51
180 ezer forint alatti okostelefonok tesztje
Adrián Zoltán / 24.hu
Okostelefonteszt: mondd, te melyiket választanád?
Kipróbáltunk öt újabb, az elmúlt hónapokban piacra dobott készüléket, amelyeknek a legfontosabb közös tulajdonságuk, hogy a gyártók bőven 200 ezer forint alatt kínálják őket. Legújabb tesztünkből szokás szerint nemcsak az derül ki, mit nyújtanak a cikkben szereplő okostelefonok, de igyekszünk választ adni arra is: melyik kinek lehet jó választás.

Legutóbb március végén közöltünk nagy lélegzetvételű mobiltesztet, öt készüléket (Google Pixel 10a, OnePlus 15R, Redmi Note 15 Pro+, Samsung Galaxy 26, Xiaomi 17) néztünk meg közelebbről, legújabb összeállításunkban pedig olyan okostelefonokat veszünk sorra, amelyek a megfizethetőbb kategóriába tartoznak. Ezúttal is öt készülékről van szó, azzal a közös tulajdonsággal, hogy mindegyik 180 ezer forint alatt beszerezhető, és korábbi tesztjeinkhez hasonlóan nemcsak azt néztük meg, pontosan mit nyújtanak, de szokás szerint kitérünk arra is, hogy melyik kinek lehet jó választás.

A nagy mobilteszt résztvevői:

  • Honor 600 Lite,
  • Nothing (4a),
  • Motorola Edge 70 Fusion,
  • Xiaomi Poco X8 Pro Max,
  • Samsung Galaxy A37.

Útmutató laikusoknak

A 24.hu rendszeresen közöl egy vagy több telefonra koncentráló tesztet, és ezek – a mostani összeállításunkhoz hasonlóan – tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában járatosak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

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