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Ismét a Samsung a legnagyobb mobilgyártó

Szajki Bálint / 24.hu
Samsung Galaxy S26 Ultra
admin Lányi Örs
2026. 07. 14. 15:56
Szajki Bálint / 24.hu
Samsung Galaxy S26 Ultra

A globális okostelefonpiac 13 éve nem volt olyan rossz helyzetben, mint az idei második negyedévben – írja az Android Authority. Ez azonban nem csorbítja a Samsung eredményeit, amelynek ismét sikerült visszavennie a piacvezetői szerepet az Apple-től.

A Counterpoint Research szerint a globális okostelefon-szállítások 11 százalékkal csökkentek éves szinten 2026 második negyedévében, ami a 2013 óta mért legalacsonyabb második negyedév. Ebben a kutatócég szerint a legnagyobb tényező minden bizonnyal a chiphiány volt.

Ez a gyártási költségek növekedéséhez vezetett, ami számos telefongyártót arra kényszerített, hogy emelje az árakat, különösen az olcsó és középkategóriás telefonok esetében, ahol a haszonkulcsok már így is szűkösek. A magasabb szállítási költségek, az infláció és a gyengébb fogyasztói kiadások tovább fokozták a nyomást.

A Samsung 24 százalékos globális piaci részesedéssel visszaszerezte az első helyet, és az öt legnagyobb okostelefon-márka közül a legerősebb éves növekedést érte el.

Az Apple azonban így sem volt sokkal lemaradva. A vállalat 3 százalékkal növelte a kiszállításait éves szinten, így piaci részesedése rekord 20 százalékra emelkedett a negyedévben. Emellett a cég volt az egyetlen nagyobb okostelefon-gyártó, amely nem emelte meg az árait. A harmadik helyet, és az azt követő pozíciókat megcsípő márkáknál azonban sokkal rosszabb volt a helyzet: ugyanis a Xiaomi, az OPPO és a vivo is kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el.

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