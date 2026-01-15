Az International Data Corporation (IDC) kiadta a 2025-ös éves és év végi okostelefon-eladásokra vonatkozó elemzéseit. Ezek alapján az utolsó negyedévet és a teljes esztendőt tekintve is az Apple volt a mobilpiac vezetője, amely összesen közel 250 millió készüléket adott el globálisan, derül ki a közleményből.

A tavalyi év negyedik negyedévében (Q4) 336,3 millió okostelefont vásároltak világszerte, amely 2,3 százalékos növekedést jelent a 2024-es év azonos periódusához képest. Az Apple egyedül majdnem a piac egynegyedét tulajdonolta, 81,3 millió eladott telefonnal. Mindezt annak ellenére, hogy a 4 prémium készülékük közül az egyik, az iPhone Air csalódást keltően teljesített.

A második helyen a Samsung zárt, amely világszinten 18,2 százalékos piaci részesedést és 61,2 millió eladott okostelefont tudhatott magáének.

Harmadik helyen a Xiaomi futott be 11,4 százalékkal, 37,8 millió eladott telefonnal. Mindezt úgy, hogy a dél-koreai gyártó Kínában, a Xiaomi pedig Amerikában nincs igazából jelen a piacon. A negyedik és az ötödik helyet a Vivo és az Oppo szerezte meg.

Mit mond a teljes 2025-ös adatsor?

Az IDC adatai szerint globálisan 1,9 százalékos növekedést tudott felmutatni a mobilpiac a memóriahiány és a vámháború okozta nehézségek ellenére is. Az egész év viszonyában, csakúgy mint az utolsó negyedévben, az Apple maradt a vezető pozícióban. Ezt egyébként 2024-ben halászta el először a Samsungtól. A teljes mobilpiac 1,26 milliárd új telefont jelentett tavaly, ebből 247,8 millió volt iPhone, így a kaliforniai vállalat a világpiac 19,7 százalékát tudhatja magáénak. A 2024-es éves viszonylatban 6,3 százalékos növekedéssel zárt az Apple.

Az amerikaiak mögött a Samsung áll 241,2 millió eladott telefonnal, 19,1 százalékos piaci részlesedéssel, és 7,9 százalékos növekedéssel. A harmadik helyet itt is a Xiaomi foglalja el: a 165,3 millió eladott telefon 13,1 százalékos piaci részesedést jelentett. A negyedik és ötödik helyet a Vivo és az Oppo foglalja el. A maradék 400 millió eladott telefon megoszlik a többi márka között, mint a Honor, a Motorola, a Huawei, a Google, vagy a Realme, és még sorolhatnánk.

Érdekes, hogy Kína saját piacán megint más a helyzet.

A Mobilaréna szerint a negyedik negyedévet Kínában is az Apple nyerte meg 21,1 százalékos piaci részesedéssel és 16 millió eladott okostelefonnal, míg második és harmadik helyen a Vivo és az Oppo áll. A negyedik a Huawei, ötödik pedig a Honor és a Xiaomi. Ha az éves viszonylatot vizsgáljuk, akkor Kínában a Huawei eladott telefonok számában félmillióval, piaci részesedésben két tized százalékponttal előzte meg az Apple-t. A kínai techcég 46,7 millió eladott telefonnal lett első, mögötte az Apple 46,2 millió okostelefonnal a második, és szorosan a nyakukban a Vivo jött, 46,1 millió eladott okostelefonnal.