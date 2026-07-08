Rémálomszerű fejlesztést adott ki a Meta: szinte bárki bárkiről készíthet képeket

Az elmúlt hónapokban több botrány is kirobbant a képgeneráló alkalmazások – főleg az xAI – miatt, ez azonban nem gátolta meg a Facebook és az Instagram anyacégét, a Metát, hogy kiadja saját fejlesztését. A cég a napokban bejelentette a Muse Image nevű MI-képgenerátor, valamint a Muse Video nevű, egyelőre kiadatlan videógenerátor megjelenését – írja a Gizmodo.

A fotókészítő megoldás a felhasználó Instagramját nézi át, és ezen keresztül gyűjt róla információkat. Amennyiben valaki felkeresi a meta.ai oldalt, majd bejelentkezik az Instagram-fiókjával, simán megkérheti a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen képet róla az Instagram-fotói alapján. Ez pedig akkor is gond nélkül megteszi a rendszer, ha a fiók privátra van állítva – igaz, sokszor hibázik.

Az, hogy a felhasználó a saját profiljáról tud képeket használni, még védhető is lehet, azonban mint kiderült, a rendszer, azt is engedi, hogy másról is készítsen képet. Ehhez pedig semmilyen engedélyt nem kell kérni a felhasználótól.

A képgeneráláshoz elég megadni az adott személy Instagram-fiókjának linkjét. Jóllehet, ez már nem működik privát fiókokkal, a nyilvánosakkal azonban minden további nélkül kivitelezhető – írja a hvg. A Meta a fejlesztéssel kapcsolatban jelezte: a biztonsági garanciák megakadályozzák, hogy bárki erőszakos, szexuális tartalmú vagy egyéb bántó képet hozzon létre, mint az xAI esetében, érdemes lehet átgondolni, közkinccsé tesszük-e személyes fotóinkat.

Így állíthatja privátra a profilját

Amennyiben az embernek nyilvános a profilja, más felhasználók számára alapértelmezettként hozzáférhetők a felhasználók képei, videói és egyéb tartalmai. Ha viszont a mostani fejlesztés hatására szeretné privátra állítani a fiókját, az alábbi lépéseket kell követnie:

Kattintson az Instagram alkalmazásban a Menü gombra (három vonal a profiloldalon a jobb felső sarokban) A Ki láthatja a tartalmadat? fül alatt válassza ki A fiók védelme lehetőségét, és nyomja be a Privát fiók kapcsolót.

Emellett a Megosztás fülön minden olyan tartalomnál – történetek, Reels-videók, bejegyzések – lenyomhatjuk a kapcsolót, amit nem szeretnénk, hogy idegenek lássanak, vagy megosszanak másokkal.