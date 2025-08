Szexuális töltetű képeket is készít Elon Musk mesterséges intelligenciája

Néhány napja vált elérhetővé Elon Musk mesterségesintelligencia-modelljének, a Grok kép- és videógeneráló funkciója. A Grok Imagine névre hallgató eszköz begépelt szövegek alapján képeket és rövid, 15 másodperces videókat is készít, utóbbiakat hangeffektekkel is ellátja.

Musk a Grokot úgy reklámozza, mint egy – a ChatGPT-vel ellentétben – szókimondó, cenzúra nélküli és cseppet sem woke MI-t, ezt a mentalitást pedig látszólag a képalkotás terén is képviselni kívánja. A TechCrunch arról számolt be, hogy a Grok Imagine segítségével akár felnőtt tartalmak is előállíthatók.

A szoftvert használva újságíróik úgy tapasztalták, hogy részlegesen meztelen női testek is létrehozhatók vele, ám bizonyos „pikánsabb” kéréseiket már nem teljesítette a képgenerátor.

A funkció emellett hírességekről és politikusokról is enged képet generálni, ez olyasmi, amit sok másik mesterséges intelligencia nem tesz lehetővé. Ám ennek is megvannak a korlátai, terhes Donald Trumpot például nem készít, de Obamával csókolózót az egyik felhasználónak sikerült előhívnia.

A TechCrunch mindemellett megjegyzi, a Grok Imagine képességei figyelemre méltóak: néhány másodperc alatt elkészíti a kívánt képeket, amelyeket később animált videóvá is lehet alakítani. Kezelőfelülete ráadásul egyszerű és innovatív, amely egyetlen szöveg megadásával annyi képet alkot meg, amennyit csak szeretnék.

