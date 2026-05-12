Kikapcsoltak egy fontos funkciót az Instagramon: nem titkosak többé az üzenetek

Az Instagram-felhasználók május 8. után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzeneteket küldeni egymásnak, a Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót – írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás (E2EE) eltávolítása komoly fordulatot jelent az anyavállalat részéről, korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták, a felhasználói adatok védelme érdekében.

Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, amely csakis a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván, lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.

A funkció kikapcsolásával azonban az Instagram és a hatóságok mostantól hozzáférhetnek a közvetlen üzenetek tartalmához, beleértve a képeket, videókat és hangjegyzeteket.

A Meta ezt követően csupán szabványos titkosítást kínál, ami azt jelenti, hogy az internetszolgáltató szükség esetén hozzáférhet a bizalmas anyagokhoz. Ez a rendszer a legtöbb nagyobb online szolgáltatás részét képezi, például a Gmailét is.

A döntést a Meta azzal indokolta, hogy túl kevés felhasználó választotta a funkció használatát. Szakértők szerint azonban valójában más lehet a háttérben: a cég ugyanis óriási összegeket fordít a mesterségesintelligencia-modelljeinek betanítására, amelyek esetében az üzenetküldési adatok rendkívül értékesek lehetnek. A Meta döntését a gyermekjogi szervezetek üdvözölték, míg az adatvédelmi aktivisták inkább elítélték.