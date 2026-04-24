Vadiúj közösségi alkalmazással állt elő a Meta

Új alkalmazással állt elő a Meta ernyője alá tartozó Instagram: ez nem más, mint az Instants, amely elsősorban a Snapchatnek állítana vetélytársat – írja a TechCrunch.

Az alkalmazás, amely Spanyolországban és Olaszországban már elérhető iOS-en és Androidon, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eltűnős fotókat osszanak meg barátaikkal, ismerőseikkel, ezeket pedig csak egyszer lehet megtekinteni, és 24 órán belül eltűnnek.

Az Instants nemcsak a Snapchattől merít ötleteket.

A BeRealhez hasonlóan csak az alkalmazáson belüli kamerával lehet rögzíteni és megosztani a tartalmakat. A szerkesztési lehetőségek szintén minimálisak: csupán szöveget lehet rátenni, mást nem.

A Meta egyébként tesztelte már az app funkcióit az Instagramon belül is: a jövőben azonban opcionális lesz, hogy az Instagramban, vagy önálló alkalmazásként használjuk ezt a felületet.