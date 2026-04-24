metainstagramintantsközösségi média
Tech

Vadiúj közösségi alkalmazással állt elő a Meta

meta, instagram, instants, részletek
Instants
Instants logó.
admin Lányi Örs
2026. 04. 24. 13:13
meta, instagram, instants, részletek
Instants
Instants logó.

Új alkalmazással állt elő a Meta ernyője alá tartozó Instagram: ez nem más, mint az Instants, amely elsősorban a Snapchatnek állítana vetélytársat – írja a TechCrunch.

Az alkalmazás, amely Spanyolországban és Olaszországban már elérhető iOS-en és Androidon, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eltűnős fotókat osszanak meg barátaikkal, ismerőseikkel, ezeket pedig csak egyszer lehet megtekinteni, és 24 órán belül eltűnnek.

Az Instants nemcsak a Snapchattől merít ötleteket.

meta, instagram, instants, részletek
Instants Instants alkalmazáskép.

A BeRealhez hasonlóan csak az alkalmazáson belüli kamerával lehet rögzíteni és megosztani a tartalmakat. A szerkesztési lehetőségek szintén minimálisak: csupán szöveget lehet rátenni, mást nem.

A Meta egyébként tesztelte már az app funkcióit az Instagramon belül is: a jövőben azonban opcionális lesz, hogy az Instagramban, vagy önálló alkalmazásként használjuk ezt a felületet.

Kapcsolódó
meta, google, youtube, instagram, mark zuckerberg, függőség
„A napi 16 óra Instagram-használat nem függőség” – történelmi pert vesztett el a Meta és a Google
A két cégnek összesen 3 millió dollárt kell fizetnie a nőnek, a döntés pedig lavinát indíthat el a közösségi médiaplatformok elleni perekben.

Esztergomi Bazilika plébánosa: Ha elengedjük a valóságot, az megbosszulja magát. A mostani választás fényes példával szolgál erre
Kvíz: értük rajonganak most a tinik – te felismered őket?
Közel kétmilliárdot vett ki Szijjártó felesége az elmúlt években a profitbajnok cégéből
Tóth Verát is felkérték propagandavideók gyártására, azt mondja, „baromi sok pénzt” fizettek volna neki érte
Vitézy Dávid
Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter
