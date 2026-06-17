Leszámol a reklámblokkolókkal a Chrome

A Chrome böngésző következő frissítése egyúttal számos népszerű hirdetésblokkoló bővítmény végét is jelentheti – számolt be róla a 9to5Google. Több évnyi előkészület után a Google ugyanis lecseréli az eddig használt Manifest V2 bővítményarchitektúrát a modernebb V3-as verzióra. A váltás azonban várhatóan ellehetetleníti az olyan reklámblokkolók működését, mint a uBlock Origin és az AdBlock Plus.

A Manifest V3-ra történő átállást a vállalat biztonsági okokra hivatkozva lépi meg, és várhatóan már a június 30-ai Chrome 150 frissítéssel megtörténhet. A júliusban érkező Chrome 151 frissítés pedig a Manifest V2 utolsó megmaradt kódjait is eltüntetheti a böngészőből.

A frissítés csak a Chrome böngészőt érinti, a többi Chromium-alapú böngésző továbbra is használhatja a Manifest V2-t, de a Neowin értesülései szerint hamarosan az Opera és a Microsoft Edge is áttér a V3-ra.

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