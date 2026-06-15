Betiltották a közösségi médiát a 16 éven aluliak számára az Egyesült Királyságban

Ausztrália után az Egyesült Királyság is betiltja a közösségi oldalak használatát a 16 éven aluliak számára – írja a Guardian. Az intézkedést az ország kormánya június 15-én hétfőn jelentette be, és várhatóan 2027 tavaszán lép életbe.

Attól kezdve a Facebook, az Instagram, a Snapchat, az X, a TikTok, de még a YouTube is blokkolva lesz.

Az olyan üzenetküldő alkalmazások, mint a WhatsApp, a Viber vagy a Signal viszont elérhetőek maradnak, ahogyan a zenei streaming platformok is.

Az érintett weboldalaknak és alkalmazásoknak a jövőben életkorfelismerő szoftvereket kell alkalmazniuk, hogy kiszűrjék a 16 éven aluli felhasználókat. Az Egyesült Királyságban a felnőttfilmes weboldalak már most alkalmazzák ezt a módszert: arcfelismeréssel, banki és e-mailes információk elemzésével, valamint digitális személyi igazolványok segítségével állapítják meg látogatóik életkorát. Ausztráliában sok 16 éven alulinak sikerült a tiltás ellenére is hozzáférnie a közösségi oldalakhoz, az Egyesült Királyság ezt mindenképpen szeretné megakadályozni.

A brit kormány szerint tízből kilenc szülő támogatja a tiltást, és a fiatalok kétharmada is úgy gondolja, hogy a gyerekek számára legalábbis korlátozni kellene a közösségi média használatát. A YouTube viszont közleményben kritizálta a döntést. A platform vezetősége úgy látja, félő, hogy a tiltás után a kiskorúak az ellenőrzött, nagy közösségi oldalak helyett veszélyes platformokat kezdenek el használni.

Hasonló tiltásról szóló tervek az Európai Unióban is felvetődtek már: az Európai Parlament tavaly novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimumkorhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke idén májusban pedig már arról beszélt, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségimédia-használatának korlátozásával kapcsolatban.