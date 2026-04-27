dél koreainternetwifi
Tech

Ebben az országban ingyenes lesz a mobilinternet

Vizvári Csenge
2026. 04. 27. 14:57
Dél-koreai fiatalok beszélnek telefonon
Chung Sung-Jun / Getty Images
7 millió előfizetőt érintene a kezdeményezés.

Dél-Koreában bevezetik az ingyenes internetet – írja a The Register. Az ország Tudományügyi Minisztériuma közleményben jelentette be a tervet, miszerint egy program keretein belül több mint 7 millió előfizető számára biztosítanak korlátlan, 400 kbps-os mobilinternetet, miután elfogyott a havi adatkeretük. Dél-Korea vezető szolgáltatói az SK Telecom, a KT és az LG Uplus csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Ezenkívül bevezetnek egy olcsó 5G-csomagot, amelynek ára 20 ezer won (kicsit több, mint 4200 forint) vagy annál kevesebb, valamint megnövelik az idősek adat- és híváskeretét. A kormány emellett megígérte, hogy fejlesztik a metrókban és a távolsági vonatokon elérhető wifiszolgáltatásokat.

Pe Dzsonghun miniszterelnök-helyettes szerint a programra azért van szükség, mert az emberek igényt tartanak az online szolgáltatásokra, és mert a vállalatoknak vissza kell szerezniük az emberek bizalmát: az SK Telecom hanyag biztonsági gyakorlata hatalmas adatszivárgásokhoz vezetett, míg az LG Uplusnál nagyon sok felhasználó adata a sötét weben bukkant fel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, itt a hivatalos névsor
Levelet írt Mészáros Lőrinc cégcsoportja Magyar Péternek
Hosszú hétvége: komoly fordulat érkezik az időjárásban
A Magyar Nemzet bocsánatot kérő levelet küldött Magyar Péternek a poloskázás miatt
Bejelentés: itt a Fidesz-KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik