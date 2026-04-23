Elkészült a NASA következő űrteleszkópja, ami lekörözi az eddigieket

Elkészült a NASA következő űrtávcsöve, a Nancy Grace Roman – írja a Space.com. Olyan nagy képeket fog rögzíteni, hogy nincs a világon akkora képernyő, amely elég lenne a megjelenítésükhöz.

Április 21-én, kedden, a NASA Goddard Űrrepülési Központjában készült el az űrtávcső. Nevét a NASA első csillagászvezetőjéről kapta, aki egyben az ügynökség első női vezetője is volt. Helyét olyan híres távcsövek között fogja elfoglalni, mint a James Webb Űrteleszkóp (JWST), a SPHEREx, az Euclid Űrtávcső, vagy a már kicsit megöregedett Hubble űrtávcső.

A Nancy Grace Roman űrtávcső (Roman) indítását jelenleg 2026 szeptemberére tervezik, nyolc hónappal az eredetileg tervezett időpont előtt – és sikerült a költségvetés alatt maradniuk. Ez az űrtávcső képes lesz a világegyetem olyan zugait is megmutatni nekünk, amelyeket eddig még sosem láttunk.

Mire lesz képes a Roman?

A NASA adatai szerint a Roman főtükrének átmérője körülbelül 2,4 méter, amely megegyezik a Hubble űrteleszkópéval. A Roman azonban képes olyan felvételeket készíteni, amely a Hubble képeinél százszor nagyobb égterületeket ölelnek fel.

Felmérési képességei ezerszer gyorsabbak, mint a Hubble-é, és egyetlen képen 200-szor nagyobb területet képes leképezni

– mondta Jared Isaacman, a NASA igazgatója, majd hozzátette, hogy amit a Hubble-nak kétezer évbe telne feldolgozni, azt a Roman egy év alatt elvégzi. Az általa csinált képek olyan hatalmasak lesznek, hogy jelenleg nincs akkora képernyő, amely elég nagy lenne a megjelenítésükhöz.

A Roman-t kifejezetten arra tervezték, hogy a világegyetemről látható és közeli infravörös fényben készítsen felvételeket, ugyanis a különböző teleszkópok eltérő hullámhosszúságú fényben figyelik meg a világegyetemet. A JWST például az infravörös megfigyelésekre specializálódott, míg a Hubble képességei lehetővé teszik, hogy bizonyos mértékben infravörös, de főként látható és ultraibolya fényben lásson.

Ez azért fontos, mert sok objektum az égen csak infravörös fényben látható – azok tehát az emberi szem számára láthatatlanok,– ezért van szükségünk infravörös távcsőre a megfigyelésükhöz. A Roman még akár az univerzum legnagyobb titkára is választ adhat majd: a sötét anyagéra.

Mi az a sötét anyag és sötét energia?

Annak ellenére, hogy évek óta kutatják, a tudósok még mindig nem tudják pontosan, hogy mi az a sötét anyag és sötét energia. Eddig csak az biztos, hogy a világegyetemünkben található normál anyag nem elég ahhoz, hogy megakadályozza a galaxisok szétesését és, hogy a világegyetem folyamatos tágulása is gyorsabb, mint amilyen normálisan lenne. Az előbbit azzal magyarázzák, hogy a sötét anyag veszi át a normál anyag szerepét, az utóbbit pedig azzal, hogy a tágulást a sötét energia gyorsítja fel.

Ha a sötét anyag és energia titkát nem is fogja egyből megoldani, a Roman széles látómezejének köszönhetően képes lesz rengeteg galaxist lefényképezni, részletes 3D-s képet alkotva a világegyetemről. Így megmutathatja nekünk a különböző galaxisok dinamikáját és nyomon követhetjük az univerzum tágulását.

Nem is beszélve arról, hogy a Roman más speciális műszerrel is rendelkezik: egy koronográffal, amely képes elnyomni a távoli csillagok vakító fényét és az exobolygók leképezését. A NASA szerint ezzel a szerkezettel olyan bolygókat is képes lesz észlelni, amelyek 100 milliószor halványabbak a Napnál. Ez a képesség 100-1000-szer jobb, mint a meglévő űrbeli koronográfoké.

A Roman felbocsátása

Most, hogy a Roman elkészült, hamarosan megkezdődhet útjának következő szakasza: elszállítják a floridai NASA Kennedy Űrközpontban, az indítóhelyre és elvégzik az indításhoz szükséges összes tesztet.

Miután a tesztelés minden részletét elrendezték, a NASA a SpaceX Falcon Heavy rakétáját választotta ki arra, hogy a teleszkópot az űrbe szállítsa. Eddig 11 Falcon Heavy-t indítottak el és a 70 méter magas jármű 100 százalékos sikeraránnyal büszkélkedhet.

Miután kijutott az űrbe és levált a hordozórakétáról, a Roman a Földtől körülbelül egy 1 609 344 kilométerre lévő, Lagrange-pont 2-nek (L2-nek) nevezett stabil pont felé veszi az irányt. Ez egy kedvelt hely az űrkutatók körében, ugyanis a szerkezetek itt védve vannak a Nap hőjétől és olyan pályán keringenek, amelyen a repülésirányító központ könnyedén tud velük kommunikálni.